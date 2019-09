Tisztított szennyvíz felhabzás

A Dunaújvárosi Víz- Csatorna Hőszolgáltató Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019.szeptember 30-án a tisztított szennyvíz Dunában való bevezetésnél felhabzás történt, amely mintegy 50 négyzetméternyi területet érintett.

A felhabzás nem tisztítatlan szennyvíz, a sodorvonali bevezetés elkészültekor ez a jelenség véglegesen meg fog szűnni, azonban a jelenlegi havaria-kivezetésnél ez a jelenség időszakonként előfordulhat.

A felhabzás esztétikailag zavaró, de ökológiailag az élővilágra nem veszélyes.

Valamint a társaság tájékoztatja a lakosságot arról is, hogy a közelmúltban fejeződött be egy átfogó hatósági vizsgálat a szennyvíz-tisztítónál, amely működés minden területét érintette.

A Dunaújvárosi Víz-Csatorna- Hőszolgáltató Kft. tisztában van azzal, hogy a kivezetésnél történő felhabzás rontja a természeti környezet élvezeti értékét, zavaró az arra csónakázó, horgászó természetszeretőknek, éppen ezért a sodorvonali bevezetés elkészültéig is keresi azt a műszaki megoldást, amellyel a táj, Duna és a szennyvíztisztítás harmonikus összhangba kerülhet.

Mindemellett határozottan felhívja a figyelmét mindazoknak, akik megtévesztő vagy hamis információkkal próbálják megtéveszteni politikai kampányuk érdekében a lakosságot, hogy mindezt kellő megfontolással, s büntetőjogi felelősségük tudatában tegyék meg. Ellenben mindenkinek, aki információt kér, vagy betekintést szeretne a szennyvíz-tisztító működésébe, készséggel áll a rendelkezésére.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.