Tettre kész nyugdíjasok küldöttsége vizitált

Tizenegy nyugdíjasklub és szervezet találkozott a közelmúltban Iváncsán, azzal a céllal, hogy a tapasztalattal rendelkező civil szervezeti vezetők szeretnének szomszédjaikkal együttműködni és segíteni egymás munkáját.

A rendezvények egyeztetése nem bizonyult hiábavaló időtöltésnek, mert az iváncsai megbeszélést hamarosan tettek követték.

Az elmúlt hét végén a Kulcson megrendezett kolbásztöltő versenyen társszervezőként közreműködő Vidám Emberek Közösségét és egyben a rendezvényt is meglátogatták a Nyugdíjasok Iváncsai Szervezete nevű társaság küldöttsége. Már az első megbeszélés is előremutató, nyitott megbeszélésnek bizonyult, és a várakozásnak megfelelően baráti együttműködés lett az eredménye.

A kis csapat élén az iváncsai klub vezetője, Jankovicsné Gyöngyi érkezett a kulcsiakhoz látogatóba. A vidám közösség vezetőjével, Kaiserné Gödöny Erzsébettel megegyezett abban, hogy nem könnyű a vezetőknek a szervezetek irányítása, a fontos és nehéz első lépések után is nélkülözhetetlen a konzultáció, a véleménycsere, az ötletek egyeztetése. A kulcsi vendéglátók a gasztró verseny társszervezőiként szépen tudták illusztrálni a tevékenységüket, hiszen most ők főztek és sütöttek szinte mindent a versenyprogramon kívül. A kezük munkáját dicsérte az orjaleves, a toros káposzta és a fánk is.

A tapasztalatait az iváncsai vezető is megosztotta. Mint ahogy elmondta, nagyon lényeges, hogy minden klubtársával egyetért abban, hogy amikor átlépik a klub küszöbét, onnantól mindenki egyenrangú, nem számít, hogy ki mi volt régen – mondta el az iváncsai nyugdíjas­szervezet vezetője.