Területfejlesztési polgármesteri fórum

Somogyi Balázs, Perkáta település polgármestere az alábbiakat osztotta meg a perkátai honlap olvasóival:

Hétfőn délelőtt a térség vidéki településeinek polgármesterei Ronyecz Péter Adony, Szabó Tamás Ercsi, Molnár Tibor Iváncsa, Jobb Gyula Kulcs, Zsuffa Erzsébet Pusztaszabolcs polgármestere, Kuminka József nagyvenyimi alpolgármester és Györe Andrea rácalmási jegyző találkozott Dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével a következő, 2021-2027-es európai uniós ciklus Fejér megyei településfejlesztési projektjei kapcsán. A tanácskozáson részt vettek a térség megyei közgyűlési képviselői is: Ecsődi László, Kátai György és Kovács Judit. A megyei önkormányzat már tavasszal megkezdte a felkészülést a települési projektötletek bekérésével, de az önkormányzati választás után várja a települések aktualizált listáját, hogy a saját tervezési feladatait is elő tudja készíteni. Leginkább az utak, a köznevelési, szociális és egészségügyi intézmények szerepeltek az ötletek között, a felszíni vízelvezetés és a közművek mellett, illetve közösségi és turisztikai projekteket említettek a településvezetők. Perkáta nevében 2 felszíni csapadékvíz-elvezetési (Zrínyi utcai övárok, Kossuth-Árpád-Zöldfa tömb), 2 útfejlesztési (körforgalmi bekötő és Dózsa György utca), 2 energetikai (Faluház és Gyógyszertár plusz lakások) és 2 kastélyhoz kapcsolódó (oldalszárnyak felújítás és kastélykert rekreációs hasznosítása) ötletet adtam le még március 20-án.

A fórumon jelentette be Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere, hogy indulni kíván a február 16-i országgyűlési választáson független jelöltként, hogy tudja képviselni a térség 9 települését és azok lakóit. A jelenlevő településvezetőktől kérte is a véleményt és a támogatást, akik közül 8-ből 7-en (jómagam is) támogatásukról biztosították a jelöltséggel kapcsolatban, míg a nyolcadik vélemény is nyitottságot mutatott. Az érvek kiemelésre került, hogy az egyéni képviselő legyen mind a településvezetők, mind a lakók számára elérhető, legyen helyből származó és helyben is élő, hogy érezze át a térség problémáit és lehetőségeit, illetve nagy lehetőség, hogy Molnár Tibor jelöltsége felülemelkedhet az országos pártpolitikai csatározásokon.