Teraszos rendezvénytermet is építenek az egykori Remixben

A Modern Városok Program (MVP) keretében jelenleg is nagyszabású munkálatok zajlanak a Szalki-szigeten. Készül a 1300 méter hosszúra tervezett futókör. A régi Remix és a mellette található két épület már az építési szakaszban van.

Dunaújváros

A város önkormányzatát a közelmúltban kerestük meg, hogy miként is állnak a Szalki-szigeten zajló munkálatok: „A Remix és a mellette található két épület már az építési szakaszban van. A bontási és a szerkezetmegerősítési munkálatokat elvégezték. Jelenleg a két öltözőépületen zajlanak a munkálatok. Ha augusztusban lehet rendezvényeket tartani, akkor addigra a vizesblokkok alsó szintjeit a vendégek számára biztosítani tudjuk. Ezen a két épületen a szerkezetépítési munkák befejeződtek, jelenleg a szakipari munkák zajlanak. A főépületen jelenleg a szerkezetépítési és az építőmesteri munkák folynak. Funkcióját tekintve a két melléképületben alul vizesblokkok, tárolók, valamint orvosi szoba lesz kialakítva, az emeleten öltözők és zuhanyzó létesül. A főépület földszintjén tárolók, valamint két, „büfé” jellegű kiszolgálóhelyiség, fedett terasz kerül kialakításra. Az emeleten teraszos rendezvényterem készül. A kivitelezés várható befejezése 2021. május 31-re módosult, a bontási munkák során sajnos olyan problémák kerültek elő, amelyeknek megoldása az eredetileg tervezett 2020. december 31-ei határidő módosítását szükségessé tették, a szezon kezdetére azonban így is átadható az épület.” – közölte lapunk megkeresésére az önkormányzat, amely beszámolt a futókör építéséről, valamint a szabadtéri színpad áthelyezéséről is:

– A szabadtéri színpad valóban áthelyezésre került. Az áthelyezés során a szerkezet megerősítése, illetve felújítása is megtörtént, így a színpad alkalmassá vált koncertek megvalósítására is (a színpad a strand büféje előtt, a homokos futballpálya mellett kapott új helyet – a szerk.). Egy közel 1300 méteres futókör létesül a szigeten. A pályázat nem volt specifikálva a futókör felületét illetően. Tervezői konzultációt követően egy finom szemcséjű zúzottkő burkolatot kap a pálya. Ennek oka, hogy a sziget árvízveszély-területen található, és az esetleges vízszintemelkedés következtében a kimosódott zúzottkövet egyszerűbben és gyorsabban lehet pótolni, illetve jobban beillik a már kialakult környezethez (egy szakaszon erdős területen halad a pálya). A pálya egy méter széles lesz, valamint a kemping bejárata előtti parkoló mellett egy felnőtt fitneszpark is létesül”.