Tényleg nem üzemel jelenleg ügyfélszolgálat a köztemetőnél?

Több olvasónk is panaszkodott, hogy a temetőnél nincs elérhető gondnokság, nem tudnak a helyszínen kihez fordulni a kérdéseikkel, és a nyilvános illemhely sem üzemelt egy ideig. Utánajártunk a dolgoknak.

Mint ismeretes, a Pintér Tamás polgármester vezette önkormányzat közbeszerzési eljárást indított, hogy fenntartót találjon a dunaújvárosi köztemető működtetésére. Az eljárásban két érvényes pályázatot nyújtottak be: egy budapesti cég és a városi Borostyán-Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A közgyűlés ez utóbbinak szavazott bizalmat, így az nyerte el az üzemeltetés jogát hatvan hónapra, havi bruttó 4,01 millió forintért. Az erről szóló szerződést a felek augusztus 10-én aláírásukkal szentesítették is. Tehát az aláírástól számított hatvan hónapig a Borostyán-Tóth Kft. felelős azért, hogy a temetőt rendben üzemeltesse. Ehhez panaszos olvasóink és a mi olvasatunk szerint is hozzátartozna, hogy ügyfélszolgálat vagy gondnokság működjön a helyszínen, hogy az érdeklődők, panaszosok választ kaphassanak a kérdéseikre.

A helyszínen viszont lapzártánkig senkit nem találtunk. Annak ellenére sem, hogy a Borostyán-Tóth Kft. kiadott egy „Temető Szabályzat” című iratot, amelyben az „Üzemeltető Feladatai” pontban első helyen szerepelteti, hogy az üzemeltető feladata, hogy ügyfélszolgálatot működtet. Teszi ezt jelesül a Temető utca 60. szám alatt. Itt jelenleg (lapzártánk előtt jártunk ott – a szerk.) egy üres épületrész található, de még csak tájékoztató kiírás sincs sem az ajtón, sem a falakon, hogy ez egy ügyfélszolgálati iroda, vagy majd az lesz belőle.

A kiadott szabályzatban viszont szerepel két telefonszám, amelyen az ügyfélszolgálat elvileg elérhető. Tényleg csak elvileg, ugyanis mindkettőt hívva géphang válaszol, miszerint a szám jelenleg egyetlen felhasználóhoz sincs hozzárendelve.

A közbeszerzési eljárásban nyertes cég és az önkormányzat szerződése nyilvános. Ugyan a város hivatalos honlapján, a dunaujvaros.hu portálon nincs fent, de az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben igen, onnan bárki számára letölthető. Megkerestük, hogy ebben szót ejtenek-e arról, hogy ügyfélszolgálatot kell üzemeltetni.

Nos így konkrétan nem. Ellenben több ponton is hivatkoznak arra, hogy a temetkezéssel, temetői rendtartással kapcsolatos törvény, a hozzá kapcsolódó kormányrendelet és a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi önkormányzati rendelet útmutatásait követni kell, és az azokban leírtakat az fenntartónak be kell tartani. A 1999. évi XLIII. törvény 16. paragrafusa a többi között a következő feladatellátási kötelezettségeket sorolja: az üzemeltető „megőrzi a nyilvántartó könyveket; tájékoztatja a temetőlátogatókat; gondoskodik az ügyfélfogadásról.”

Ez feketén–fehéren fogalmaz, de a közbeszerzési eljárás során kiválasztott fenntartóval megkötött szerződés a temetői nyilvántartás kezelésén túl nem ír elő semmit ebben a témában.

A temetőnél elérhető ügyfélszolgálat nincs, pedig a törvény előírja. Hogy ez most az üzemeltető részéről szerződésszegés vagy az önkormányzat részéről, mint a közbeszerzési eljárás ajánlattevője, egy hatalmas baklövés – azt nekünk nem tisztünk eldönteni, de mindenesetre elgondolkodtató.