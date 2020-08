Tények, vélemények a Szent Koronáról

A Szellemi Ember Baráti Kör Egyesület ajánlott szerkesztőségünk figyelmébe egy különleges előadást augusztus 19-re.

Dr. Fehér András, a méltán elismert mérnök-koronakutató Tények és vélemények címmel beszélt a Szent Koronáról a kulcsi faluházban.

A jelenlévőket elsőként Jobb Gyula, Kulcs polgármestere köszöntötte. Mint mondta, sajnos nem lehetett tudni, hogyan alakul a vírushelyzet, és az emberek biztonsága érdekében úgy határoztak, hogy nem tartják meg az államalapítási ünnepséget a településen. Viszont szerettek volna megemlékezni róla, és a Szent Koronáról szóló előadás is ezt a célt szolgálta. Mindamellett természetesen, hogy ez egy olyan téma, amelyről mindig beszélni kell, átadni minden ismeretanyagot, tudást az utókornak, hogy magyarságunk eme jelképe tovább éljen nemzedékről nemzedékre.

Dr. Fehér András sokoldalú személyiség, kohómérnök, hőkezelő szakmérnök, egyetemi tanár, ezüstkoszorús vitorlázó és elkötelezett a magyarságtudat erősítésében. Mint mondta, a legszebb kutatási témája, amivel eddigi életében foglalkozott, az a Szent Korona. Mindent tud róla, és szenvedéllyel osztja meg tudását az előadások alkalmával.

A korona 1978 elején került vissza Magyarországra, és még az év őszén egy mérnökcsapat megkezdte a vizsgálatát.

Dr. Fehér András vázolta, hogy bár az utóbbi tíz évben már egyedüliként végzi ezt a feladatot, de barátokkal, akik kellő kritikával látják el a kutatási eredményeit, a megállapításokat. Arról is beszélt, hogy az elmúlt negyven év során rengeteg anyag gyűlt össze eme ereklyéről, és nagyon sok vita is kialakult egy-egy tanulmány kapcsán, cáfolatok születtek még az objektív tényekről is.

Azt, hogy mekkora történelmi jelentősége van a koronának, senki nem vitathatja. A gyűrűből átívelő keresztpántok, a csüngők, a kereszt, a berakások, a kereszt mellett viszont a matematikusok, a mérnökök vagy éppen a csillagászok meglátnak olyan összefüggéseket, amelyeket mi, laikusok nem veszünk észre, vagy nem tudjuk összekapcsolni akár vallási, akár világi mondanivalójával. Ők a különböző tudományok ismerete révén más szemszögből is látják az értelmezését. Ezért jelentős dr. Fehér András előadása, ugyanis a mérnöki, objektív megállapítások mellett megmutatta egyebek mellett azt is, hogy milyen üzenetei, a hétköznapi ember számára rejtett csodái vannak a Szent Koronának.