Teljesen felújították Helmut Karl monumentális alkotását

Az utóbbi hetekben szakemberek sokasága dolgozott azon, hogy teljes egészében megújuljon a dunaújvárosi Panoráma úton található Rómeó és Júlia – 1956 című szobrászati alkotás, amely a helyi acélszoborpark része. Nagy Annamária művészettörténész lapunknak elmondta, az önkormányzat támogatásával fokozatosan állítják helyre a nemzetközi színtéren is ismert és elismert acélszoborpark alkotásait.

– A tavalyi évben öt alkotást sikerült felújítani, idén pedig Helmut Karl és Peter Sommerauer közös munkája újult meg. Ez a város egyik legnépszerűbb szabadtéri alkotása, így sokan felkeresik-használják. A munkálatok során törekedtünk arra, hogy a használhatóság érdekében biztonságtechnikailag is megerősítjük az alkotást. Reméljük, falfirkák sem „díszítik” majd a felújított monumentális szobrot, amely kedvelt kirándulóhely is – fogalmazott lapunknak Nagy Annamária, aki elmondta a dunaújvárosi acélszoborpark felújítása – a beérkező források szerint – a következő években is folytatódik majd.