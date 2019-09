Tegyék, amit a szív diktál

A Petőfi iskola és Újtelep után a Barátság városrészben, azon belül is a volt nővérszállónál lévő tér parkolói részén található a harmadik kupakgyűjtó szív, jótékonysági helyszín Dunaújvárosban. Gombos István alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője helyezte ki a szívet formáló gyűjtőhelyet, amelyet kedvezően fogadtak a környékbeli lakók.

Gombos István, önkormányzati képviselő elmondta a helyszínen, hogy alapvetően Dániából indult a kupakgyűjtőszív-kezdeményezés, amelynek révén két, fontos célt is támogatnak mindazok, akik az általuk összegyűjtött kupakokat elhelyezik ebben a gyűjtőben. Alapvetően az is jó, hogy ezek a kupakok már nem gyarapítják a kommunális hulladék mennyiségét, hanem óvják a környezetünket azáltal, hogy bekerülnek az újrahasznosítási körbe, miközben jó ügyeket is szolgálnak. A kupakokért kapott pénzt ugyanis rendre karitatív célokra ajánlják fel a gyűjtők.

Gombos István a kis posta, élelmiszerüzlet és nővérszálló által határolt tér parkolói részében helyezte ki a szív formájú gyűjtődobozt tegnap dél­előtt. A rögtönzött sajtótájékoztató közben is jöttek-mentek az emberek körülötte, és mindannyian pozitív kezdeményezésként értékelték ennek a gyűjtőhelynek a létrehozását.

– A kupakgyűjtőt szándékosan tettem az egykori szelektív konténerek helye mellé. Ezek a konténerek visszakerülnek ugyanis a helyükre, amint a térfigyelő kamera elkezd működni ezen a részen is, és ellenőrizni tudjuk, hogy ki mit tesz le a szelektív tartályok mellé. Korábban ugyanis előfordult, hogy három-öt köbméternyi, nem odavaló hulladékot (sittet, törmeléket, dobozokat) kellett elszállíttatnunk onnan az illegális lerakók miatt. A térfigyelő kamera a nap huszonnégy órájában látja majd a Barátság és a Hangulat utcát és a teret, beleértve a gyűjtőhelyet is. Aki eddig a műanyag flakonokkal együtt a kupakokat is beledobta az edényzetbe, annak mostantól lehetősége lesz lecsavarni a kupakot, és a gyűjtőbe elhelyenzi azt – segíteni rászorultakon, betegeken, ahogyan a szíve diktálja.

Az egykori vasműklub szomszédságában álltunk, így adódott a hasznosítására vonatkozó újságírói kérdés is. Gombos István válaszában elmondta, hogy a vasműklub visszavásárlására irányuló szándéknyilatkozatot a polgármester aláírásával elküldték a Dunaferr tulajdonosának. Pozitív válasz esetén készen állnak arra, hogy teljes körű felújítást követően az épület közösségi helyszínként – ATM-el és kézi gyógyszertárral kiegészülve – szolgálja majd a lakossági igényeket.