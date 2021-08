Távhő: továbbra sincs még jogi konszenzus

Szerdán a DVG Zrt. a Dózsa György úti II-es számú hőközpontban „birtokon belülre” került. Óvatosan kell fogalmaznunk, ugyanis jogilag még nem nevezhető rendezettnek a távhőszolgáltatás kérdése városunkban – erre utal az, hogy azóta mind az önkormányzat, mind a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. közleményt adott ki, valamint az Energott Kft. tulajdonosi képviselete sem hagyta szó nélkül a szerdai esetet.

Röviden összegezzük az érintett felek internetes felületén megjelent tájékoztatókat.

Az önkormányzat azt írta a közösségi oldalán, hogy a DVG a tulajdonába vette a DVCSH-tól a távhőrendszert az Energiahivataltól kapott határozatnak megfelelően, és jegyzői birtokvédelmi intézkedésük is lett azóta, mert a DVCSH és az Energott képviselői nem működtek együtt. Arra kérik a DVCSH-t, hogy hajtsa végre az Energiahivatal törvényes határozatát.

Ezzel szemben a DVCSH a törvényszéki határozatában foglaltak szerint állítja, hogy továbbra is jogosultak a helyi távhőellátásra, és biztosítják is nekünk az ellátást, miközben a DVG nincs abban a helyzetben, hogy szolgáltatni tudjon, és törvényes úton érvényesítik a jogsértések, a jogsértő jegyzői intézkedések miatt felmerülő károkat.

Az Energott Kft. is közzétett egy, az önkormányzat jegyzőjének címzett levelet, amelyben kihangsúlyozza, hogy a szerdai eset során érintett hőközponti épület az Energott tulajdonában van, a dunaújvárosi jegyző pedig illetéktelen vagyoni birtokjog gyakorlásához juttatta a DVG-t, miközben jogorvoslati lehetőséget nem biztosított a tulajdonos Energottnak.

Ezen levelében azt is írták, hogy a társaság bejelentést tett a Fejér Megyei Kormányhivatalnál a rendőrkapitányságon és a Központi Nyomozó Ügyészségen is az ügy kapcsán.

Látható és érezhető, hogy a feszültség egyre fokozódik az érintett felek között, ugyanis még pénteken délután az önkormányzat nevében Medgyesi Miklós szóvivő tartott sajtótájékoztatót, valamint a DVCSH is kiadott egy pontokba szedett tájékoztató közleményt a lakosság felé. Hétfői lapszámunkban természetesen részletesen beszámolunk ezekről, illetve minden eddig történt fejleményről.