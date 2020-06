Tartós élelmiszerrel támogatták a családokat

Bár az ország­gyűlés június 17-én döntött a veszélyhelyzet megszüntetéséről, a koronavírus okozta károk a rendkívüli jogrend eltörlésével sajnos nem múlnak el egy csapásra.

A világjárvány rengeteg család számára okozott komoly anyagi károkat, amelyek hatásait még bizonytalan ideig érezhetik. A tavasszal kialakult helyzetre több dunaújvárosi szervezet is közös erővel reagált.

A Dunaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a ­DHHF Nonprofit Kft., az Útkeresés Segítő Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete, a Máltai Szeretetszolgálat dunaújvárosi egysége és a Boldog Délután civil összefogás tartós élelmiszergyűjtést kezdeményezett, a befolyt adományokból pedig a szervezetek látókörében lévő, a válsághelyzetben nehéz anyagi körülmények közé került családokat támogatták.

Az összefogás híre eljutott a Hankook Tire Magyarország Kft. technológiai osztályán dolgozó Schrancz László részlegvezetőhöz is, aki munkatársai figyelmét felhívva gyűjtést szervezett a gyáron belül. Lászlótól nem áll távol a jótékonykodás, legutóbbi hasonló kezdeményezése nyomán nem kevesebb, mint két tonna tartós élelmiszert sikerült adományoznia munkatársai közreműködésével. Ez alkalommal a vállalat mintegy 100 ezer forint értékű élelmiszercsomaggal állt a jótékonysági akció mellé. Az így összegyűlt adományt június 22-én adták át a Máltai Szeretetszolgálat dunaújvárosi játszóházában, ahol a már átvett csomagok szétosztása is történt.

Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője, az adományosztás koordinátora elmondta, a Hankook adomány érkezése előtt 260 csomagot állítottak össze az eddigi felajánlásokból. A támogatottak között pedig 43 család van, több mint öt gyermeket nevelnek. „Ez az összefogás nagyon sikeresnek bizonyult, a koronavírus okozta válsághelyzet sokakat megmozgatott. A gyűjtés tavasszal indult, áprilisban és májusban is osztottunk csomagokat, ez lesz a harmadik kör. A csomagok eljuttatásában az összefogásban részt vevő valamennyi szervezet segít majd.” – nyilatkozta az igazgatónő.

Az adományokat június utolsó hetében kapják meg a rászorulók.