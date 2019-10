Az ősz beköszöntével a legtöbb vadászható vadfajnak is megkezdődött a vadászati idénye. A közelmúltban többet hallottunk, olvashattunk arról, hogy az erdőterületek, kiránduló helyek csak korlátozottan látogathatóak a vadászat miatt. A vadászat alapvetően „veszélyes üzem”, hiszen fegyverhasználattal jár.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az egyéni vadászat leginkább napfelkelte előtt a kora reggeli órákig tart, majd késő délutántól sötétedésig. A vadászat rosszabb látási viszonyok között folyik, ami növeli a balesetveszélyes helyzet kialakulásának kockázatát is. Azonban ehhez hozzá kell tegyük, hogy a vadász csak akkor tehet lövést, ha minden kétséget kizáróan felismerte az elejteni kívánt vadat, annak elejthetőségéről egyértelműen meg tudott győződni, a lövedék várható útját fel tudta mérni, a lövés leadással más testi épségét és vagyonát nem veszélyezteti. Figyeljünk egymásra!

Októbertől kezdődnek meg a társasvadászatok, amelyeken apróvadfajokra (fácán, mezei nyúl, róka stb.) és nagyvadfajokra, jellemzően vaddisznóra, egyaránt folytatható vadászat. Ezek a vadászatok az illetékes hatóságokhoz előre bejelentett módon, szervezett formában, kizárólag napközben valósulhatnak csak meg. Ebben az időszakban találkozhatunk mind a mezőgazdasági területeken, de akár erdősültebb területeken is vadászok kisebb-nagyobb csoportjával. A vadászoknak és a vadászatokon részt vevő hajtóknak is kötelező természeti környezettől eltérő színű jelzéseket viselni (láthatósági jelzés), ez is a baleset- megelőzést szolgálja. A vadászokkal találkozhatunk közutak mellett is. Ilyenkor fokozott figyelemmel haladjunk, mert a vadászkutya kikerülhet a gazdája felügyelete alól, és a közútra tévedhet, s a menekülő vad is elénk kerülhet.

Az őszi-téli időszakban egy-egy napra lezárhatnak erdőterületeket a társasvadászatok miatt. A legfontosabb bevezető utakra a lezárást megelőzően figyelmeztető táblákat helyeznek ki, majd a vadászat ideje alatt őröket is állítanak, akik nem engedik a belépést az erdőterületre. Legyünk türelemmel és megértéssel!

A társasvadászat épp annyira fontos, mind az egyéni vadászat. A társasvadászaton nagyobb számú vadelejtéssel, eredménnyel lehet vadászni. Fontos, hogy a vadállomány létszáma olyan szintű legyen, hogy az károsan ne befolyásolja a természeti környezetet, a vad élőhelyét, a mezőgazdasági kultúrákat, az erdőket, és ne zavarja az emberi környezetet, a lakóközösségeket. Mind többször olvashatunk arról, láthatjuk híradásokban, hogy falvakban, nagyobb városok peremkerületeiben megjelennek a vaddisznók, rókák. A vadlétszámot csak vadászattal lehet szabályozni. A létszámszabályozás mellett a vadhús előállításban is jelentős szerepet tölt be, nélküle nem juthatnánk hozzá jó minőségű és megfelelő mennyiségű vadhúshoz.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)