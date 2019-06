Tanulságos és kellemes családi nap volt széles összefogással

Különleges eseménytől pezsdült fel a dunaföldvári várudvar a napokban, méghozzá egy családi naptól. A gyerekek számára az állandó varázs, a légvár mellett, csendes, meghitt, beszélgetős, duruzsolós sünizenével is vidított, éneklős helyszínekkel is szolgáltak.

Az idősebbeknek nehéz, komoly témákról is beszéltek, estére pedig a szabadtéri színpad is megelevenedett. Tartalmas, hasznos és élvezetes programok voltak. Az esemény főrendezője Lipták Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Támogató Szolgálat intézményvezetője volt, aki a részletekről a következőket mondta el nekünk.

Tanulságos és kellemes délután volt

– Nagyon széles összefogással valósult meg a negyedik családi nap, amelynek két fő támogatója a helyi csoportunk, illetve a Kemi-Ker Márton Zoltán vezetésével. A célunk a családok összefogása volt, és számukra tartalmas programokkal szolgáltunk. Több kellemesnek ígérkező helyszínt biztosítottunk az itt eltöltött délutánra és estére. A kicsik kedvükre játszhattak, a szüneteikben egy kis rétessel, fagyival és üdítőitalokkal is kényeztettük őket. Közülük az idei évben kimagaslóan teljesítő tanodás gyerekek oklevelet és ötezer forintos utalványt kaptak, amelyet egy helyi papírboltban tudnak beváltani. Ezek mellett Czere-Ambrus Mária pszichológus, aki a Dunaföldvár tanodájában is segíti a munkánkat, a mindennapi függőségeinkről tartott előadást. Ezúttal elsősorban a mai digitális eszközökhöz való túlzott kötődésekről beszélt. Az est fénypontja a Nagyváradi Néptáncegyüttes „Van mese” című darabjának a bemutatója volt.

Tánc kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Ezen a jelentős eseményen is volt büszkélkedni valója Appelshoffer Jánosnak a helyi Ördögszekér Néptáncegyüttes vezetőjének, koreográfusnak és táncművésznek.

– A Nagyvárad Táncegyüttes érkezett hozzánk. Velük készítettünk egy mesedarabot náluk két évvel ezelőtt. A rendezők nem kisebb nevek, mint Foltin Jolán Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas koreográfus, a koreografált néptánc nagyasszonya, valamint Novák Eszter Jászai Mari-díjas magyar rendező. Már volt szerencsém velük együtt dolgozni. Ebben a műsorban is koreografáltam és felújítottunk régi számokat is. Sajnos azt is mondhatjuk, hogy ez azért is különleges előadás, mert Joli néninek és Eszternek talán ez az utolsó közös munkájuk. A darab tele van mai gyermekversekkel, amik a „Friss tinta” című kötet esszenciái. Ezek köré épültek a különböző táncok. A benne lévő humor miatt a felnőtteknek élvezetes szórakozást ad. Néhány hónapja láttam utoljára ezt az előadást az Erdélyben megrendezett hivatásos táncegyüttesek seregszemléjén, ahol a zsűri tagjaként vettem részt. Jelenthetem, ez a mi közös produkciónk volt a legsikeresebb az indulók között.

Kedves varázslás színekkel, motívumokkal

Ezen a délutánon ez volt Sűrűné Győri Judit tanárnő vállalása. Csillogó szemű gyerekek mondták el neki a „tetkós” vágyaikat, amiket ő igyekezet megvalósítani.

– Rendhagyó módon kapcsolódtam bele ebbe a művészetbe. A kislányommal sok hasonló eseményen jártunk, és ő rendre szeretett volna egy-egy ilyen alkotást a kezére, mert nagy örömöt jelentett a számára. Nekem megtetszett ez a tevékenység, és egyszer csak bevásároltunk egy egész készlet hozzávalót. Ezután a korábban látottakat felidézve, begyakoroltam magam ebbe a játékos, mesés hangulatú szakmába. Most már a kislányom is, aki lassan tizenhárom éves lesz, nagyon ügyesen csinálja! Szeretem ezt a tevékenységet, mert a gyerekek csillogó szemmel várják tőlem a csodát, hogy valami nagyon szép dolgot varázsoljak elő nekik. Nagyon komolyan kell venni, hogy mit készítsünk, hiszen, aki ügyes, valamint vigyáz az elkészült alkotásra, akár egy hétig is büszkélkedhet vele. Közösen ügyködünk, hiszen vannak lányos és fiús minták, virágok, sütik, de még traktor is akad közöttük, és akkor még nem is beszéltünk a színek nagy választékáról. Jánosnak most éppen egy ezüstösen csillogó sárkányosat készítettünk, amolyan fiúsat, mert neki ez volt a vágya.

A szenvedélybeteg szívből tud felépülni

Nehezen kimondott problémákkal küzdő embereknek szeretne segíteni Szekeres Roland.

– Segítőként dolgozom Dunaújvárosban, szenvedélybetegekkel foglalkozom. Mellette itt, Dunaföldváron, a tanodában, a fiatalokat felügyelem. Drogprevencióval is foglalkozom, saját tapasztalatból is tudok másoknak segíteni. Azt látom, hogy hallgatnak rám az érintettek. Van, akit abban kell segíteni, hogy ne lépjen tévútra, illetve vannak olyan srácok, akik a terápia után rátértek a józanság ösvényére és azon kell őket tartani.

A visszatérés is egy rögös, nagyon nehéz út. A szenvedélybeteg szívből tud felépülni. Az a fordulópont, amikor kimondja valaki, hogy vége az én szerhasználati karrieremnek, és most jött el az őszinte döntésem, és nem szeretnék drogokat használni a jövőben. Az nagyon kemény munka, hogy a szenvedélybeteg józan tudjon maradni a későbbiekben.

Ez egy családi nap, és sajnos itt a helyünk, mert nagyon sok család küzd az említett problémákkal. Ez bizony megtalálható a szülőnél vagy a kamaszodó fiataloknál egyaránt. Előfordulhatnak szerhasználati hajlamok, vagy esetleg megjelenik körülöttük olyan baráti társaság, ami ebbe a rossz irányba sodorja őket. Jó, ha ezt észrevéve hozzánk fordulnak a családtagok. Persze ez bizalmi dolog, amit természetesen mi is úgy kezelünk. Azt gondolom, amennyiben én őszinte vagyok, és tudok úgy beszélni másokkal, akkor könnyebben megnyílnak közöttünk a kapuk.