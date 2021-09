Táncosok: nem ápolják, inkább megélik a hagyományainkat

Az idén rekordokat döntögetett a szüreti mulatságon részt vevők száma. Huszonhat utca érintésével, tizenöt megállón keresztül szólt a mulatós zene, és ropták a táncot. Este bál Mohácsi Brigittával, Csocsesszel. Nem utolsósorban a hazai szíveknek mindig nagyon kedves Turi zenekar tette hangulatossá és igen vidámmá a mezőfalvi rendezvényt.

A magyar szüreti hagyományok évszázadokra nyúlnak vissza, amelyekhez a nehéz munka mellett az ízletes falatok, finom borok, felvonulás, zene, tánc és bálok szervesen kapcsolódnak. Országunk népi kultúrája ezen a téren igen színes, így tájegységenként, nemzetiségi identitásonként más és más formában jelenik meg. A közös pontja azonban mindegyiknek, hogy a paraszti élet nehéz kenyérkereső arcának van nem egy vígabb alakja is. Különösen szüret idején, amikor a jóféle borok amúgy is feledtetni tudják az ember minden búját-baját. Ehhez a szép népi hagyományhoz kapcsolódik napjaink újjáéledő szokása, sőt, inkább fogalmazhatunk úgy, hogy élő szokása a szüreti felvonulások, bálok tartása. Mezőfalván szombaton rendezték a nem éppen csöndes felvonulást és a hozzá kapcsolódó bált. Ezúttal a hangoskodás és a vigasság miatt senki nem élt panasszal, mert talán csak az nem volt ott, aki nem akart!

A színes forgatag délután egy órától este hat óráig haladt végig a település utcáin, terein. Az iskola udvarán ért véget a menet. A helyi hagyományok szerint az indulásnál a Mezőfalvi Tájház kertjében lehetett felszállni a szekerekre, amelyekből most – örvendetesen a sok résztvevőnek – kis hiány is keletkezett. Mégsem maradt le senki, mivel óriás utánfutóval pótolták. Az idén egyébként is rekordokat döntögetett a rendezvény. A most következő számok mindent elmondanak: tizenhét szekérből álló karavánon közel kétszázan foglaltak helyet!

Ennyi utcán még soha nem vezetett át a felvonulás. Tizenöt helyszínen várták a szüreti vigasságot étellel, itallal, süteményekkel. Két hangosított szekér is szerepelt a menetben, és igen szép számban képviseltették magukat a lovas betyárok is. A számok mellett még tartogatott egy igazi különlegességet is a felvonulás. Az idén meghívást kapott a felvonulásra a mezőfalvai boszorkányok különítménye, akik rendszeres szereplői a helyi közösségi rendezvényeknek, így joggal foglalhattak helyet az egyik szekéren.

A tájház udvarán találkoztunk Márok Csabával, Mezőfalva polgármesterével is, aki az alkalomhoz illő felszereléssel, egy helyes kis butykossal érkezett. Nem sokat találgattunk, mi van benne?

– Nagyon készültünk a rendezvényre. Tizenöt megálló van a faluban, ami talán párját ritkítja a mezőfalvi szüreti felvonulások történetében. Rengeteg kocsi van, amiken közel kétszáz fős víg társaság rója majd a település utcáit. A butykosban pedig természetesen saját pálinka van a kínálásra, hiszen más tollával nem ékeskedünk – zárta kacsintva indulás előtti szavait Márok Csaba.

Czuppon Péter táncosai már nem az első bálozó kategóriába tartoznak, így óriási rutinnal és kiváló szervezőkészséggel állították össze a szüreti felvonulás programját. Az első megálló forgatagában invitáltuk néhány szóra.

– Számunkra is meglepetés volt a rendezésre való felkérés, de természetesen tettünk érte sokat, hogy ne maradjunk szégyenben. A korábbi időkben a sváb táncosok szervezésében zajlott a mezőfalvi szüreti vigasság. Az idén megkértek minket, csináljuk mi, jövőre majd megint ők lesznek. Próbáltunk megtenni minden tőlünk telhetőt. Szóltunk a környék baráti tánccsoportjainak, lovasoknak, zenészeknek, akik szívesen részt vesznek ilyen rendezvényeken. Úgy látjuk, nagyon sokan eljöttek és így a kocsik létszámával kicsit bajban voltunk. Végül egy óriás utánfutóval megoldottuk.

– Sokan úgy fogalmaznak, a hagyományokat ápoljuk, de talán helyesebb, vagy időszerűbb lenne azt mondani, hogy megéljük.

– Én azt gondolom, a hagyományt nem kell ápolni, az nem beteg! Inkább ha benne élünk, az sokkal jobb! Reméljük, ez a rendezvény is segít ebben, és a sok fiatal táncos tovább viszi a hagyományt, szokást, ezt az életet. Ez a program nem jöhetett volna létre egy nagy összefogás nélkül, ami mindenképpen dicséretes – hallhattuk a táncpedagógus rövid, de tartalmas véleményét.

A szüreti felvonulás végül a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán felállított sátornál ért véget, ahol pazar fellépéssel tették fel a koronát a rendezvényre Czuppon Péter táncosai. Az esti báli hangulat alapozása után a sátor színpadán sztárfellépőként Mohácsi Brigitta és Csocsesz szórakoztatta a közönséget. A báli táncrend kiszolgálásáért pedig a Turi zenekar volt a felelős. Talán a mezőfalviaknak és a környéken élőknek mondani sem kell, ezen alkalommal is kitűnően zenéltek!