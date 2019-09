Talán van még remény

A mindennapokból egyre inkább kiveszik az emberség, az egymásra figyelés, de akár egy jó szó is ritkaságszámba megy – halljuk és sajnos tapasztaljuk is. Ám minden olyan eset, ami ezt megcáfolja, vigaszt adhat, mégsem olyan romlott (még) ez a világ. Velem esett meg, hogy az utazásról késő este hazaérvén pakoltam be az autóból, a csomagtartó még nyitva volt. Egyszer csak bekopogott egy fiatalember, hogy szóljon, nyitva maradt a jármű. A napokban pedig a motorom romlott el több kilométerre a háztól, egy percen belül megállt egy vadidegen robogós, ha a benzin fogyott ki, nagyon szívesen ad a sajátjából. Egyszerű, de nagyszerű történetek.

Vezető képünk illusztráció.