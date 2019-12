Sikeres szülés a mentőben, dunaújvárosi segítséggel

Megindult szüléshez kérték a mentők segítséget Bács megyében.

Ide a dunavecsei mentőgépkocsit riasztották, akik rövid időn belül helyszínre is értek. A kismama vizsgálata után jól döntöttek, hogy nem indultak azonnal kórházba, hisz látszott, az újszülött nem várja meg a szülőszobára érkezést. Eközben a segítségként indított dunaújvárosi esetkocsi is épp időben, a fiúgyermek születésének pillanatában érkezett a helyszínre. A két egység közösen vezette le a szülést, majd végezte az újszülött és édesanya ellátását is.