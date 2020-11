Szükség van a véradókra, főleg ebben a helyzetben

A Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi szervezetének önkéntesei is segítenek a Szent Pantaleon Kórháznak.

A járványügyi helyzet miatt egy úgynevezett előszűrő sátras állomást alakítottak ki a Szent Pantaleon Kórház épülete előtt. Itt ellenőrzik a belépési jogosultságot, elsősorban beutaló felmutatásával lehet bemenni, a nem beutalóköteles ellátóhelyek esetében pedig nyilatkozni kell a belépés céljáról. Az előszűrő állomáson testhőmérést végeznek, és felhívják az érkezők figyelmét a szájmaszk használatára, a belépési útvonalakra. Ezt a feladatot eddig a portaszolgálat látta el, de most már a Magyar Vöröskereszt helyi önkéntesei fogadják a belépőket.

Mint azt Fetth Katalin, a vöröskereszt területi szervezetének vezetője elmondta, az egészségügyi intézmény megkereste őket, hogy tudnának segíteni a kialakult járvány­ügyi helyzetben a biztonsági protokollok minél zökkenőmentesebb biztosítása érdekében. A portaszolgálatra nagy feladat hárult, a biztonsági beléptetés mellett például a kórházban fekvő betegnek szánt csomagok kézbesítését is ellátják. A vöröskereszt önkéntesei vállalták, hogy a beléptetéskor szükséges feladatokat ellátják. Minden nap 8 és 15 óra között dolgoznak az önkénteseik az előszűrő állomáson. Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgató-főorvosa köszönettel szólt a vöröskereszt kollektívájáról azért, mert segítségükkel nagy terhet vesznek le ezzel a vállukról.

Fetth Katalinnal arról is szót ejtettünk, hogy mennyire fontos a véradás, főként most, a pandémiás időszakban. Mint mondta, sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt kevesebb a véradó, mint amennyi az éves tervükben szerepel. Szűkültek az ő lehetőségeik is, most nem tudnak bárhová kihelyezett véradást szervezni, és az eddigi iskolai véradások is már zárt körűek lettek, tehát ezekre nem jöhetnek külsősök, nem jöhetnek a környéken lakók. Igyekszenek irányítottként kezelni a véradókat, meggyorsítani ezzel a segítséget, hogy mielőbb célba érjen az adott vérkészítmény.

Ő is hallott már a Vérlovagok csapatáról, jó dolognak tartja az Országos Vérellátó Szolgálattal való együttműködésüket, mert egyre gyakoribb, hogy a ritka vércsoportokra mihamarabb szükség van, és az éjjel-nappal bevethető motorosok társadalmi szerepvállalása megnyugvást jelenthet a betegnek, hogy bármikor útra kész a gyors segítség.