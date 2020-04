Szükség lesz majd türelemre, gondoskodásra

Ül az ember otthon (helyesen!), s tétlenül haszontalannak érzi magát.

Sokan ajánlják fel segítségüket a városnak, egymásnak. Maszkot varrnak, tanulásban, bevásárlásban segítenek, gyerekfelügyeletet vállalnak. Mozgalom indult: „etesd­azorvost” címmel – csakis olyan formákban, amik nem járnak fizikai kontaktussal. Mit tehetnénk még? Mire van szükség? Például a kórházban, az egészségügyben dolgozók munkáját miként könnyíthetnénk meg? Mi nekik a valódi segítség?

E kérdésünket elküldtük a Szent Pantaleon Kórház kommunikációs osztályának, ahonnan postafordultával érkezett a válasz dr. Jobbágy Lajos orvos-igazgatótól:

– Mindenekelőtt nagyon köszönjük a figyelmet, az összefogást, ami kórházunk irányában megnyilvánul. Jelenleg nincs olyan mértékű krí­zishelyzet, ami azt tenné szükségessé, hogy nagy mennyiségben kelljen gondoskodni az egészségügyi személyzet élelmezéséről. A már most is és a jövőben beérkező hosszú szavatossági lejáratú, csomagolt tartós élelmiszereket (kávé, tea, keksz, kisebb kiszerelésű üdítők, ásványvizek stb.) folyamatosan és a későbbiekben is ki tudjuk osztani a szolgálatot teljesítő munkatársainknak, a csomagolt, kereskedelmi forgalomból származó friss élelmiszereket (pékáru, sütemény, gyümölcs stb.) pedig azonnal eljuttatjuk osztályainkra. Kérjük, aki bármilyen felajánlást tervez, előtte egyeztessen a munkatársunkkal a +36-30/289-9815-ös telefonszámon. Értékeljük a segítő szándékot, és hálásak leszünk, ha az adományozók gondoskodásukból tartalékolnak az elkövetkezendő időszakra is – zárta megszívlelendő gondolatait dr. Jobbágy Lajos orvos-igazgató.