Megújuló, élhetőbbé váló környezetünk

A közelmúltban írtam arról, hogy Sztankovics László a Béke városrész egy részének és a Kertvárosnak is az önkormányzati képviselője.

Ahogy korábban elmondta, jól tudja, hogy nem lehet egyszerre mindent megoldani, de folyamatosan ezen kell dolgozni. És ő ezt is teszi. Ezúttal a Béke I. városrészben, a Lajos király körúton értük őt utol, ahol épp a DVG Zrt. munkatársai rendezték, szépítették a területet. Sztankovics László lapunknak elmondta, hogy a Lajos király körúti lakók kérték azt, hogy ennek az elején lévő parkos, virágos részt megújítsák. Ennek részeként friss földet hozattak, és új növényzetet, bokrokat telepítenek oda.

Amikor ezekkel a nagyobb kertészeti munkákkal végeztek a DVG munkatársai, akkor lejönnek a lakók, akik ezt kérték, és folytatják ennek a területnek a szépítését, a tereprendezést, a virágosítást, az apróbb bokrok ültetését. Itt lesz pénteken elhelyezve a város már több pontján közkedvelté vált, műanyag kupakokat „befogadó” szívecske is. Piroska, a területhez tartozó egyik közös képviselő bekapcsolódva a beszélgetésbe elmondta, hogy nagyon fontos nekik, hogy a lakókörnyezetük szép legyen. A lakók nagyon sokszor adtak be pályázatot a Virágos városért mozgalom keretében, és többször nyertek is már ezeken. Külön köszönte Sztankovics László segítségét, aki folyamatosan támogatja őket ebben. A körzet önkormányzati képviselője ezután megmutatta nekünk azt a két minijátszóteret, amelyek szintén az ott lakók kérésére készültek el a Béke I-ben lévő Hengerész utcában, illetve a kertvárosi Kalamár utcában.

Ezeket a kis játszótereket a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány csináltatta és kezelésre átadta városunk önkormányzatának. Ezek a kis játszóterek egyúttal az ott lakó fiatal családok gyermekeinek nyújthatnak kikapcsolódási lehetőséget. A területek köztisztasági feladatainak ellátásában pedig sokat segítenek Dunaújváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata által alapított DHHF Nonprofit Kft. munkatársai is, amelyért szintén köszönettel tartoznak, mondta el Sztankovics László. A képviselő örömmel jelezte, hogy megújul az Erdősor 41. melletti kis lépcsőfeljáró is, ami azért fontos, mert ezen a területen rendszeresen nagy az Interspar áruház miatti gyalogosforgalom.