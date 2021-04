Szomorú adatok a múlt heti óvodai beiratkozásról

Négyszáz gyermekkel számoltak, viszont hétfőig csak 288 apróságot írattak be a Dunaújvárosi Óvodába.

A múlt héten, április 7-én és 8-án volt az óvodai beiratkozás. A jelentkezési lapokat ekkor lehetett leadni személyesen a Dunaújvárosi Óvoda Lilla közi központjában. A járványügyi helyzet miatt e-mailben is elküldhették a szükséges formanyomtatványt a szülők, szintén múlt csütörtökig.

A köznevelési törvény értelmében a gyermekek 3 éves korától kötelező az óvodai nevelés. Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője lapunknak elmondta, körülbelül 400 gyermek beíratását várták a 2021/2022-es nevelési évre. Ezzel szemben jelenleg csak 288 gyermek számára kérvényezték a felvételt a Dunaújvárosi Óvoda tizenkét tagintézményének valamelyikébe. Mint mondta, általában bizonyos szórás szokott lenni (például mert elfelejtik a szülők a beiratkozás határidejét). Ez alapján még körülbelül huszonöt gyermekkel bővülhet a létszám, de összességében így is kevés. Főként azért, mert az elmúlt években egyre több gyermek született Magyarországon. Gyenes Józsefné szerint a kevesebb beiratkozás elsősorban annak tulajdonítható, hogy bizonytalan a helyzet a vasműben, sokan elköltöznek, így csökken a város lakossága, és vele együtt a gyermeklétszám is. Sokan veszik igénybe a családbarát hiteleket, és új életet kezdenek vidéken, a szomszédos településeken vagy elmennek más nagyvárosba, ahol biztosabb a munkahely, a megélhetés. Az óvoda kötelező, de szabadon választhat a szülő, hogy melyik tagintézménybe íratja a gyermekét. Ezen a héten összeülnek a tagóvoda-vezetőkkel, és elkészítik a csoportbeosztásokat. Elképzelhető, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt szüneteltetni kell majd csoportokat, de intézménybezárásról szó sincs. Gyenes Józsefné hozzátette, az elkészült csoportbeosztást a közgyűlés elé kell vinni, a fenntartó hagyja jóvá. Ha utána érkezik beiratkozási szándék, akkor már nem biztos, hogy ott kap helyet a gyermek, ahová a szülő szeretné, hanem ahol szabad kapacitás lesz. Az elmúlt esztendők során megfigyelhető, hogy városrészenként is szokott lenni ingadozás. Most például a Béke és a Barátság városrészből jelentkeztek a legkevesebben.