Szocialista indítvány a különleges gazdasági övezet

A hét eleji összellenzéki dunaújvárosi „májusi felvonulás” után a Kormányinfón is téma volt az, hogy miért van szükség a módosításra, amely értelmében különleges ipari övezetté alakítanák Dunaújvárost és környékét, és így több milliárd forintos ipartűzési adótól eshet el város.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón – a dél-koreai SK Innovation közel 700 milliárd forint összegű befektetése kapcsán – elmondta, hogy miután egy iváncsai beruházásról van szó, ezért a helyzet az, hogy a különleges gazdasági övezetekről szóló szabályozást azért fogadták el, mert ha egy kisebb, néhányezres településre egy sokmilliárdos beruházás érkezik, akkor az a szerencsés, hogy az iparűzési adóbevételből nemcsak egy kisebb település részesedik, hanem az egész térség is. Éppen ezért minden ilyen nagy beruházásánál a kormány megfontolja azt, hogy gazdasági övezetté nyilvánítsa az adott területet. Ez az államnak és a központi kormányzatnak egyetlen egy fillér bevételt sem jelent.

Az iparűzési adó ott marad a településeknél, így nemcsak annál az egy településnél, ahol a beruházás megvalósul, hanem a környező három, négy, öt településnél, ahonnan például munkaerőt lehet szerezni, és ahonnan dolgozni járnak az egy-egy nagyobb beruházást követően létrejött munkahelyekre. Úgyhogy ez egy helyes, indokolt döntés. Az, hogy Dunaújváros az iváncsai fejlesztés iparűzési adójából nem részesedhet, egy ellenzéki, baloldali módosító indítvány elfogadásának köszönhető. Szabó Sándor és Hiszékeny Dezső szocialista képviselők nyújtották be azt módosító indítványt, ami úgy szól, hogy a főváros és a megyei jogú városok területén különleges gazdasági övezet nem jelölhető ki. Ezt egyébként egy kisebb módosítással el is fogadták a kormánypártok, mert a megyei jogú városok önmagukban is nagyobb egységek, önmagukban is nagyobb iparűzésiadó-bevételük van. A különleges gazdasági övezet azt szolgálja, hogy egy kisebb település egy nagyobb beruházás esetén ne egyedül élvezze ennek a hasznát, hanem ebből a környező települések is részesedjenek.