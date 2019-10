Szívből jövő, szép szavakkal és műsorral köszöntötték az időseket

Szeptember 30-án, hétfőn a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében az idősek világnapja alkalmából műsorral kedveskedtek a falu idős embereinek.

A hivatalos megnyitóban először Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szülők, nagyszülők önzetlen gondoskodását, az idős emberek tiszteletének fontosságát, hiszen a megbecsülésük nélkül magunk sem kaphattunk volna annyi szeretetet, törődést, családi összetartást. Az idősek világnapját 1991-től ünnepeljük, ami szerte a világon lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük az idős embereknek, amit a társadalomért eddigi életük során tettek, tesznek.

Mint ahogyan másutt a világban, Európában is növekvő tendenciát mutat az időskorúak összlakosságon belüli aránya, így Magyarországon is új kihívásokat teremt az öregedő társadalom. Manapság minden ötödik ember 60 év feletti, és mivel rohanó életünkben egyre csökken a többgenerációs családok száma, az idős emberek többsége egyedül, vagy jobb esetben másik időskorúval együtt él. Az öregség sok mindent elvesz tőlünk, de sok mindent ad is. Ha csak az ifjúságunk siratásával vagyunk elfoglalva, elmulasztjuk élvezni az életkor örömeit. Az öregedés természetes folyamat, amely még ha nehéz is, de nem tragédia. Meg lehet szépíteni, hogy ne kelljen tőle félni – hallhattuk a köszöntő részleteiben.

Az idősek napi program folytatásában az Interoperett művészei, Egri József és Keszler Éva szórakoztatta a közönséget. A rendezvényen részt vett Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke, aki a műsor után szintén köszöntötte az időseket. Beszédében hangsúlyozta, milyen nagyszerű dolog, hogy itt Nagyvenyimen ennyire törődnek az idős emberekkel, s egyben meg is köszönte a társadalmi megbecsülést.