Színek bűvöletében

Egy barátom új autót vett. Ez mással is megesett már. Biztos, ami biztos a színválasztásban gyakorlatias volt. Magnetic, hogy értsék, ez amolyan csillogó sötétszürke, vagy pontosan az. Nem véletlen ez az elhatározás, hiszen mégis csak egy iparvárosban élünk, ahol nem szokatlan a „vasműpor”. Az egykor „borópúdernek” nevezett környezetszennyezés jó ideje szúrja a szemét az Európai Uniónak is, így előbb vagy utóbb (inkább előbb – a szerk.) ezen a területen is tenni kell valamit. Persze lehet analizálni a por összetételét, vaspor, grafitpor stb. A lényeg, emberünk azért előrelátó volt, hiszen így a terepszínű autón nem látszik a környezetterhelés nyoma.

Vezető képünk illusztráció.