Szimbolikus jelentésű templom

Meghalt Nagy Tamás DLA (1951 Csorna – 2020 Budapest) Ybl Miklós- és Prima díjas, Kotsis Iván-éremmel elismert építész. Ő az, aki megálmodta az evangélikus templom városképünket meghatározó formavilágát.

A megbízásról ekképpen vélekedett: „Dunaújváros különleges helyet foglal el a munkáim között. Különleges, mert az első templomtervezési megbízásom volt ez, és különleges azért is, mert Dunaújváros hosszú évtizedekig kommunista városnak volt elképzelve, ahol nem sok helyet hagytak a vallási életnek, templom tervezése pedig fel sem merülhetett. A rendszerváltás után azonban egyszerre négy egyház is elkezdett templomot építeni, és egy pályázat eredményeként az evangélikus templomot én tervezhettem. Mindenképpen szimbolikus jelentést szerettem volna adni a templomnak. Ezt – a hitélet újjászületését is szimbolizáló – tojásformában leltem meg. Így az egész épületegyüttes, a templom, a parókia, a gyermekház tojásformában lett összefogva, amelynek a csírája, mintegy az újjászületés lehetőségét is mutatva, a kerek gyermekház. Ugyanakkor erősen rímel az erdélyi erődtemplomokra is, hiszen körbekerített térből lehet bejutni a templomba.”

Somogyi Krisztina építészetkritikus, vizuáliskörnyezet-kutató, az Építészfórum nevű szakmai portál egyik főszerkesztője hosszú megemlékezésében így fogalmaz: „Nagy Tamás Ybl-díjas, Prima díjas építész, a MOME volt tanszékvezetője, egyetemi tanár, a kortárs építészet egyik legkimagaslóbb alkotó egyénisége és gondolkodója már nincsen közöttünk.” „… Képek szaladnak át bennem – de hát Tamás is mindig erős képekben gondolkodott – helyek, emlékek, házak… Inspirációk, rajzok, beszélgetések, hümmögő fejcsóválások. De ha a sok emlék között keresgélek, akkor Dunaújvárosban vagyok. Nyár van, valamikor 1996-ban, és Pécs felé vezetek. Egy baleset miatt elterelnek, Dunaújvároson át vezetik a 6-os út forgalmát, és lassan araszolva a többi autó mögött egyszer csak meglátom az evangélikus templomot. Nem volt kérdés, meg kellett állni, oda kellett menni: be az íves kerítésen túl, onnan is beljebb, a templomtérbe. Beengedtek.

A téglaarchitektúra egyneműsége, a karzat friss fa színe, még meglévő illata, a templomtér lágy formája, amely mint egy ölelés, úgy tartja egyben az apszist, csakúgy, mint a váratlanul betévedő, helyét kereső embert, lenyűgözött. Akkoriban még keresgéltem a szavakat az építészethez, de a dunaújvárosi evangélikus templom (1996) bizonyosság volt: erről az épületről mindenképpen írnom kell. Megkérdeztem hát a tervező nevét. Nagy Tamás – kaptam meg a választ, és vittem magammal az utamon a nevet, az épületet és a döntést, hogy építészeti kritikát nemcsak egy lap felkérésére, egy szerkesztő által kiválasztott témáról lehet írni, hanem épületre kincsként lelni is lehet. A dunaújvárosi templomról készített írásom volt az első, amely a rátalálás boldogságából eredt. Tamásnak köszönöm. … A dunaújvárosi evangélikus templom kapcsán persze a legerősebb előkép Erdély erődtemplomainak építészete. Ha nem is a fegyveres ellenség elől nyújtott oltalomért, de az ovális alaprajzot követő fallal körülvett térben szellemi értelemben mindenképpen védettséget kap az udvaron összegyűlő közösség.

A templom szentelésének időszakában, Dunaújvárosban, a szocializmus időszakában felduzzasztott városban ennek még egészen más jelentése volt. A közösségi lét tereinek kialakítása Nagy Tamás számára prioritás volt. A templomépítészet kapcsán több előadásában is hangsúlyozta, hogy a XX. század templomépítészetének újdonsága nem a hagyományos formáktól való ellépés, hanem egy sokkal elemibb elmozdulás: a templom funkciója ugyanis kibővült, már nemcsak az ember és az Isten találkozásának a helye, hanem ember és ember találkozásának is. Ennek a találkozásnak a tereit is meg kell teremteni. A templomok funkcionális programja és ebből adódóan térisége ezért felgazdagodik, de ennek ellenére a szellemi tengely nem mozdul el: hatalmas lehetőség, de persze egyben komoly kihívásokkal is szembesíti az építészt.”