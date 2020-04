Szigorú ellenőrzést kért a polgármester

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy határozatlan időre meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt eredetileg április 11-ig fenntartott veszélyhelyzet fokozatát, amely kijárási korlátozást határoz meg.

A húsvéti ünnepekre a kormány lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak arra, hogy ezzel kapcsolatban a polgármesterek saját hatáskörükben is eljárhassanak. Ezért Pintér Tamás, Dunaújváros MJV polgármestere szigorúbb ellenőrzést, folyamatos utcai jelenlétet kért a rendőrségtől és a polgárőrségtől a húsvéti hétvégére elsősorban a város frekventált helyein, beleértve a Duna-partot és a Szalki-szigetet is. Ha csoportosulásokat találnak, velük szemben intézkedni fognak.

A köztemető reggel 6-tól 21 óráig van nyitva, a húsvéti ünnepek alatt mindenki ingyen mehet be gépkocsival. A Krisztus király Főtemplom urnatemetője húsvéthétfőig (április 13-ig) csak hozzátartozói mágneskártyával látogatható 10-től 20 óráig.