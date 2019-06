Szeretnének jelen lenni az intézmény életében

A Dunaújvárosi Egyetem és a Tungsram csoport együttműködésének részleteit osztotta meg lapunkkal Melhoffer Tamás, a Tungsram kommunikációs vezetője.

Mint mondta, az egyetemen keresztül szeretnének hosszú távon hallgatókat foglalkoztatni, egyrészt gyakornoki programokon keresztül, másrészt akár potenciális munkatársként. Úgy tudják, hogy az egyetemen jelentős számban tanul külföldi diák, és mivel a Tungsram egy olyan nemzetközi cég, amely 22 országban van jelen, ezért számukra fontos, hogy nemzetközi környezetből érkező munkatársakkal dolgozzanak együtt. El fognak indítani egy új tantárgyat, ami már illeszkedik a Tungsram új innovatív profiljába. Összefoglalóan Smart Facility Managementnek nevezhetnénk, ami például okos épületek kezelését és kiépítését jelenti, az Ipar 4.0-ás IoT (Internet of Things), „a dolgok internete” vonalba illeszkedő újfajta ismereteket igyekeznek átadni. A laboratóriumokat használhatják fejlesztésre.

Lehetőséget kapnak arra, hogy a Dunaújvárosi Egyetem infrastruktúráját és szellemi kapacitását kihasználják, együtt fognak a kutatókkal, tanárokkal dolgozni különféle fejlesztéseken, de arra is lehetőségük lesz, hogy használják az egyetem televízióstúdióját is.

Melhoffer Tamás elmondta, fognak közös pályázatokon is indulni, részt vesznek majd hallgatói versenyekben védnökként, esetenként akár szponzorként is. Szeretnének jelen lenni az egyetem életében a karriernapokon és hasonló rendezvényeken, konzulensként szakdolgozatoknál. A szándéknyilatkozatot aláírták, a részleteket most dolgozzák majd ki.