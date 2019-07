Szépül és fejlődik a kerület

A Technikum városrészben több projekt is fut, néhány már befejeződött, a felmérések pedig folyamatosan készülnek a lakosság igényei alapján a további fejlesztések érdekében.

Nagy Zoltánné, a 7. választókerület önkormányzati képviselője csütörtök délelőtt tartott bejárást Cserna Gábor polgármesterrel a Gábor Áron utcai parkolólétesítés kapcsán. Az alkalmat megragadva további városrészi érdekeltségű beruházások folyamatát és végeredményét is megtekintettük.

A Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza tagóvodájában az utóbbi években több fejlesztés is folyt. Brodmann-né Csiky Edit, a tagóvoda vezetője elmondta, 2016-ban egy zárható, műfüves ovifocipályával bővült az intézmény udvara, 2017-ben energetikai felújításon vettek részt, amelynek során más felújítások mellett a kezdetben két különálló épületet összekötötték egy átjárófolyosóval, 2018-ban pedig főgázcsere történt. Jelenleg nyugalom van az óvoda háza táján, viszont jövőre majdnem telt házzal készülnek, a kívül-belül megszépült, 168 férőhelyes Aprók házába 164 gyerkőc fog járni majd.

Az óvodalátogatást követően megmutatta a Bocskai utcában frissen elkészült és átadott lépcsőt is az egyik lakóépület előtt, amely már egy ideje felújításra szorult, mostanra viszont biztonságosan használható. Szintén a Bocskai utcában, a 22. és a 34. szám közötti járdaszakasz felújítása is megtörténik.

Nagy Zoltánné kerületéhez tartozik a Szórád Márton út is. Itt a DVG Zrt. munkatársai egy rossz állapotban lévő buszöböl felújításán dolgoznak jelenleg is. A munkások azt mondták, a dolgukat eddig nem akadályozta semmi, az időjárás is kedvezett az útépítésnek, így előreláthatóan a határidő betartása mellett tudnak végezni majd.

A képviselő asszony tervei között szerepel még a környék megrongált vagy az időjárás viszontagságai által az évek során károsodott játszóterek feljavíttatása is. A hetedik választókerület lakóinak további észrevételeit a képviselői fogadóórák során tolmácsolhatják neki.