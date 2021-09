Széles körű összefogással a városért és a térségért

Ha meghalljuk azt, hogy JÚVE, először egy profi módon szervezett és működtetett eredményes olasz futballklub juthat az eszünkbe. Az új civil szerveződésként létrejött Jövő Új-Városáért Egyesület rövidítése – „csupa nagybetűvel” –is ez. A jó szervezettség és az eredményes együttműködés számukra is alapkérdés. Az alapítók szándéka szerint Dunaújváros és térsége fejlődéséért, fejlesztéséért kívánnak cselekedni, céljaik elérése érdekében nyitottak többfajta együttműködés kialakítására, hajlandóak mindenkivel tárgyalni, együttműködni, aki segíteni akar és tud.

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

Mindannyian tudjuk, hogy egy térség fejlődését csak összefogással, szakmai együttműködéssel lehet elérni. A JÚVE alapvető feladatának ezt tekinti. Mindez Dunaújváros és térsége fejlesztésének, illetve fejlődésének előmozdítását jelenti gazdasági, logisztikai, infrastrukturális, egészségügyi, kulturális és szociális értelemben egyaránt.

– Hogy mit is jelent mindez a gyakorlatban, erről Bükki Miklóst, a JÚVE elnökét kérdeztük.

– Itt fontosnak tartjuk a térség szót hangsúlyozni, amelynek a központja ugyan Dunaújváros, de beletartoznak a környező települések is, ideértve a szomszédos megyékben lévő közeli településeket, hiszen ez a térség négy szomszédos magyarországi régió határán fekszik.

Kiemelten fontos a régiók találkozásánál lévő, a térséget összekötő csomópont szerepének erősítése, és az ebben rejlő logisztikai, gazdasági erősségek kihasználása. E településeknek számos gazdasági szempontból hasonlóak az érdekeik és közös a jövőképük, amiket együttesen, koordináltan hatékonyabban tudnak befolyásolni, ezáltal a térség országos stratégiai jelentőségét, gazdasági, turisztikai és lakóhelyi vonzerejét is növelni.

– Eddig a legkomolyabb regionális összefogás a térségen áthaladó M8-as autópálya és a dunai Pentele híd nyomvonaláért és megépítéséért létrejött együttműködés volt.

– Ennek hatása persze akkor lesz majd érezhető, ha megépülnek az autópálya jelentősebb szakaszai. Az összefogás érdeme valóban az, ami elvitathatatlan, hogy a nyomvonal a mi térségünkön megy keresztül. Egy-egy ilyen döntésnek a térség jövője, fejlődése szempontjából óriási jelentősége van, ám ha több témában nem lépünk időben tovább, lemaradhatunk a fejlődésben, különösen a konkurens térségekkel szemben.

– Mire gondol ezzel kapcsolatban?

– Csak példaként említeném a fővárost elkerülő, ún. V0-s vasútvonal kérdését. Előrehaladott stádiumban van, ismereteink szerint több változat is készült már a tervezett nyomvonalra, és nekünk nagyon nem mindegy, hogy Dunaújváros mellett halad-e át a Dunán, vagy mondjuk tőlünk távolabb, északra. Városunknak is ez óriási lehetőség lenne, különösen összekapcsolva egy logisztikai központ, egy intermodális (vasúti-közúti-vízi) átrakó és az e köré felépíthető ipari és kiszolgáló hálózat tervével. E témában komoly összefogást, erre való törekvést nem láttunk. Egy-egy részterületen megszületett ötlet, elképzelés mögött pedig a szakmaiságot és a széles körű egyeztetéseket hiányoltuk. Ezekben az ügyekben kívánunk szerepet vállalni, előrelépni.

– Kik a Jövő Új-Városáért Egyesület alapítói, mit tudhatunk róluk?

– A JÚVE alapítói és támogatói közismert és elismert szakemberek az élet különböző területeiről, így például az ipari, az egészségügyi szektorból, a sport, az oktatás, vagy éppen a közigazgatás területeiről. A térség jelentős vállalatvezetői, vállalkozói közül is egyre többen biztosítják támogatásukról az egyesületet. Az alapítók olyan támogató személyeket, szervezeteket igyekeztek és igyekeznek a későbbiekben is bevonni az egyesület munkájába, akik munkájukkal, társadalmi, üzleti, kulturális kapcsolataikkal hozzájárulnak az egyesület céljainak megvalósításához.

– Az alapítók önt választották meg az egyesület elnökének.

– 1965 óta élek Dunaújvárosban, 1986 óta a Dunai Vasműben dolgozom. Korábban a Szállító Gyáregységnél, most a Logisztikai igazgatósághoz tartozó Szállítóműnél. Jelenleg ennek gyárvezető-helyettese, termelésvezetője vagyok. Amit fontosnak érzek még megemlíteni, az a VAPE, a Vasúti Pályahasználók Egyesülete, amelynek 2012-es megalakítása óta az elnökhelyettesi teendőit látom el. Azonban nem az én személyemet tartom fontosnak a JÚVE mint egyesület munkájában, hanem az alapítók, csatlakozók, támogatók munkáját, összefogását, eredményeit, és azt gondolom, hogy ennek elérése érdekében minden jelentős témakörben komoly szakmai háttércsapat áll rendelkezésünkre.

– A megalakulás óta eltelt rövid időben, sőt, azt megelőzően sem tétlenkedtek.

– A Jövő Új-Városáért Egyesület ugyan hivatalosan 2021. június 30-án alakult meg, de már 2020 végén elindultak az egyeztetések egy, a megfogalmazott célok köré szerveződő jelentősebb együttműködés kialakítására, amely végül egyesületi formában öltött testet. A bejegyzés ugyan kicsit elhúzódott, a gyakorlatban azonban már az első félévben megkezdtük tevékenységünket. Potenciális befektetőkkel tárgyalunk, olyan fejlesztések, beruházások kapcsán, amelyek a városban, illetve a környező településeken megvalósíthatók. Az egyeztetések folyamatosak ezekben a témákban, így egyelőre ezekről részletekbe nem bocsátkoznék. Többen megkerestek bennünket a város sportegyesületei közül is, amelyek komoly gazdasági nehézségekkel küzdenek. Ezek közül a DKSE számára – amelynek öt szakosztálya jelenleg mintegy 1500 fiatal sportolási lehetőségét biztosítja – olyan komoly anyagi támogatást sikerült tető alá hozni, ami nemcsak a klub rövid távú fennmaradását, de hosszú távú fejlődését is jelenti.

– A fejlesztési elképzelésekkel együtt melyek a közeljövő legfontosabb feladatai?

– Említettem a V0-s vasútvonal, illetve a kapcsolódó logisztikai centrum, intermodális csomópont témakörét, ami ugyan hosszú távú terv, ám az ennek lehetőségét megadó alapvető döntések (például a tervezett nyomvonal) a közeljövőben születnek meg. Térségünk jövője szempontjából stratégiai kérdés ez. Természetesen ebben a témában is vannak konkurens térségek, ezért igyekszünk összehozni olyan egyeztető vitafórumokat a szakmai szervezetekkel, olyan érdekközösségeket létrehozni az érintett településekkel, amelyek előmozdíthatják az ügyünket. Ezenkívül számos kisebb-nagyobb megoldandó helyi probléma is van, ilyen például a városon belüli és a településeket összekötő kerékpárutak fejlesztése vagy a már szinte örökké visszatérő, de még mindig megoldatlan közvilágítás kérdése. A városi lakók részére fontos lenne egy zöldhulladék-lerakó és -feldolgozó létesítése. A fiatalok számára pedig szükség lenne lakóparkok, illetve új lakóövezetek kialakítására, felparcellázására, telkek kialakítására. A város egészére nézve lényeges az egyedülállóan szép Duna-partunk fejlesztése, sétányokkal, térkövezéssel, padok elhelyezésével, kerékpárutak, futópályák építésével. Rengeteg ötletünk van, érdeklődő befektetők is vannak, úgyhogy haladunk előre, és a tervekről, megvalósulásokról rendszeresen tájékoztatni fogjuk az embereket.

– Mindez komoly közéleti szerepvállalás. Ez egyúttal a JÚVE politikai erőtérben történő megjelenését is jelentheti a jövőben?

– A JÚVE egyesületként pártpolitikát nem folytat, alapvetően a térség fejlődését kívánja előmozdítani. Az az alapelvünk, hogy – a térségen belül – helyi szinten a helyi lakosság problémáit kell megoldani és a regionális fejlesztési célokkal összhangban megvalósítani. A régió érdekében hajlandóak vagyunk mindenkivel együttműködni, aki segíteni akar és tud e kérdésekben. Az biztos, hogy az egyesület támogatni fogja a céljaival, értékrendjével összeegyeztethető programokat, szervezeteket, véleményt fog alkotni számos olyan közéleti kérdésben, ami a tevékenységéhez kapcsolódik. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az erőforrások jelentős részének elosztását Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok koordinálják, a velük való kapcsolatot, együttműködést ezért fontosnak tartjuk ugyanúgy, mint az érintett települési önkormányzatokkal.