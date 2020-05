Százezer forintnyi élelmiszert osztott szét a katolikus karitász

A dunaújvárosi római katolikus plébános, Baltási Nándor arról tájékoztatta lapunkat, hogy a dunaújvárosi római katolikus nagytemplom alatt található Pentele Római Katolikus Karitász április 25-én, szombaton élelmiszerosztással folytatta szeretetszolgálatát az altemplom bejáratánál. A mottó ezúttal a Sirák fia könyvéből vett „Ne utasítsd el a gyámoltalan szegényt, a szűkölködőtől ne fordítsd el arcod!” jelmondat volt.

Mint arról Megu­lesz Gabriella, a Pentele Katolikus Karitász dunaújvárosi csoportvezetője beszámolt: tapasztalataik alapján a koronavírus terjedésének lelassítása céljából bevezetett kényszerű kijárási korlátozások miatt sok család részben vagy teljesen elveszítette jövedelmét – Dunaújvárosban is. Így akik nem rendelkeznek tartalékkal, esetleg albérletben élnek, azok közül többen – sajnos – nehéz helyzetbe kerültek: közülük emelkedő számban fordultak családok segítségért a dunaújvárosi karitász szervezethez.

Ezúttal közel százezer forint értékű, tartós élelmiszerből és zöldségből tudott a helyi karitász csoport 21 családnak (mintegy 81 főnek) egyenként közel 15 kg-os segélycsomagot összeállítani és átadni. A csomagok kiosztása ez esetben rendhagyó módon, az altemplom bejáratában történt, a járványügyi előírások betartása mellett.

A helyi csoportvezető bízik benne, hogy a megváltozott helyzetre is tudnak korszerű válaszokat adni, és a munkát folytatni. Nincsenek ugyanis ők sem könnyű helyzetben: önkénteseik döntő részben az idősebb (veszélyeztetett) korosztályhoz tartoznak, élelmiszergyűjtéseik a templomok bezárása után félbeszakadtak, így döntő részben a plébániaközösség tagjainak átutalásaira, adományaira tudtak már csak az elmúlt hónapban hagyatkozni.

Bízva a tevékenység fenntarthatóságában, pénzadománnyal jelenleg is lehet segíteni a helyi karitász csoportnak, az alábbi számlaszámon: Pentele Katolikus Caritas Alapítvány 11736037-20542366, a megjegyzés rovatba feltüntetendő az „élelmiszergyűjtésre” közlemény. Fontos tudni az itt összegyűlő pénzeszközökről, hogy azok nem kerülnek központosításra, hanem teljes egészében helyben történik a felhasználása, a járvány alatt is, és annak elmúltával is.

Mint arra Ferenc pápa néhány hónapja körlevélben mutatott rá: „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen adomány egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.”

„Isten fizesse meg a pénzbeli támogatást és a helyi karitász csoportért, valamint a rászorulókért mondott imákat!” – fogalmazott a Pentele Katolikus Karitász dunaújvárosi csoportvezetője.