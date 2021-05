Számszerű tény, egyre többen kérik a védőoltást

Máig sokan vitatják, hogy szükséges-e oltakozni. Ám, számszerű tény, hogy 4 millió honfitársunk az oltás mellett döntött. Egyre többen regisztrálnak, és a sikeres regisztráció előbb-utóbb meghozza a teljes nyitás gyümölcsét…

Így történt ez esetemben is. Telefonon értesített a háziorvos, és egyeztettük az oltás időpontját. Az interneten található adatlapot kitöltve érkeztem, hiszen ez meggyorsítja az oltás adminisztrációját. Aznap az orvos csak az oltással foglalkozott, így gyorsan haladt a sor. Akinek nem volt kitöltött adatlapja, megoldotta ott helyben, várakozás közben. Még egy jópofa dossziét is kapott ajándékba. Mindenkinek jutott űrlap és toll is, így gyorsan bejelölhette a megfelelő válaszokat. Mert arra kínosan ügyelt mindenki, hogy megfelelő válaszokat jelöljön.

Felkészülten, szinte futószalagon zajlott minden. Egy-egy páciens körülbelül öt percet töltött a rendelőben, és már mehetett is a következő. Szervezetten történt minden. Talán megfordult néhány ott lévő fejében az is, hogy vajon máskor, ha a beteg időpontra érkezik, miért kell olyan sokáig várnia? Aznap a kínai Sinopharmmal oltottak. Az emberek, izgalmukat oldandó, csevegve, tréfálkozva ütötték el az időt, amíg rájuk került a sor. Nem az oltás miatt izgultak az ott lévők. Inkább az foglalkoztatta őket, hogy vajon hatásos lesz-e a vakcina, és lesz-e bármilyen mellékhatása? Akik már átestek az apró tűszúráson, vidáman köszöntek el, és kívántak jó egészséget. A második oltás dátumáról, és az oltásról szóló igazolást lobogtatva máris úton voltam hazafelé. A 20 perces, oltás utáni várakozással nem bíbelődött senki… én sem. Mindenki örült, hogy túl volt rajta. Mert kell a kártya…

A kóddal ellátott kis kártya visszaadhat egy kicsinyke darabot a megszokott, „régi” életünkből

A kóddal ellátott, kis műanyag kártya, amely visszaadhat egy kicsinyke darabot megszokott, „régi” életünkből. Amelynek felmutatásával újra látogathatjuk a múzeumokat, koncerteket, úszhatunk jólesően egy fárasztó hét után. Vacsorázhatunk szerelmünkkel kedvenc éttermünkben, amelyhez annyi szép emlék köt, vagy akár hűvösebb napokon is leülhetünk gyermekeinkkel süteményezni a megszokott cukrászdában. Ezek egyszerű, hétköznapi, magától értetődő események voltak életünkben. A járványig. Most azonban örömmel éljük meg, akár a gyermek a karácsonyt. Vannak olyanok is, akik csupán utazni, nyaralni szeretnének, esetleg családtagjaikat, barátaikat újra látni és megölelni.

Talán ez a heves vágy váltja ki azokat a szélsőséges indulatokat is, amelyekkel egyre gyakrabban találkozhatunk. Ezt azonban higgadtan és megfontoltan kell végiggondolnunk. Felelősséggel tartozunk nemcsak magunkért, hanem embertársainkért is. A beoltottak ugyanis veszélyt jelentenek azokra, akik még ezután kapják meg az oltásukat. Bár a vakcina véd a súlyos megbetegedéstől, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem fertőzhetünk meg másokat. Tünetek híján fogalmunk sem lehet arról, hogy vírushordozók lehetünk. Éppen ezért türelmesnek kell lennünk, még ha ez egy év után, már rettenetesen nehezünkre esik is. És nem árt, ha mások érdekeit is szem előtt tartjuk – ebben a kissé kusza világban.