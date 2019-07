Szabad egy fotóra?

Polgármesterünk járja a várost, amely egyre szépül, megújul. A város első embere rendre személyesen tájékozódik a vállalt feladatok elvégzéséről. Ez így van rendjén. Amikor az ember kimegy az utcára, ismerősökkel is találkozik, mint ahogy legutóbb is, amikor Cserna Gábor a Római városrészi körzetben egy ellenzéki jelölttel is összefutott. Annak rendje és módja szerint oda is ment a „lesben állóhoz”, kezet fogva vele, aki láthatóan zavarba jött attól, hogy a polgi nem elkerülte, hanem szemtől szemben üdvözölte őt. A fotós eszközök kattogtak, ám a „jelölt” valami olyasmit „motyogott”, hogy a felvétel közzétételéhez nem járul hozzá. Talán majd legközelebb, ha engedélyt kap rá…

Vezető képünk illusztráció.