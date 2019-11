Szabad-e telefont, tabletet adni a gyermekeink kezébe?

A kulcsi előadáson elhangzott rendőrségi tapasztalatok után a hallgatóságnak is lehetősége nyílik majd az aktuális témában kérdezni.

A pszichológusok is figyelmeztetnek a veszélyre. Momo – nagyon elterjedt és különböző chat-alkalmazáson terjed. Gyerekeket rémisztget a megtévesztésre, félelemkeltésre alkalmas, ártó szándékú idegen személy, vagy számítógépes vírus, ami potenciális veszélyforrás lehet.

A kütyühasználat és az internet világában a gyerekek sokszor a szüleik előtt járnak néhány lépéssel. Olyan programokat, alkalmazásokat használnak rendszeresen, amiről a szülő még nem is hallott. Amíg a szülő örül, hogy valahogy átevickélt az Iwiwről a Facebookra, ám a beállításokkal már ott is meggyűlik a baja.

Olyanról már hallottunk, hogy talán nem a legjobb ötlet lakcímmel kiposztolni nyilvános bejegyzésben, hogy épp nyaralni távoztunk otthonunkból, vagy nem tanácsos pucér képeket megosztani a gyerekekről. A jelszót nem szabad üzenetben leírni, és ne posztoljunk semmilyen személyes információt magunkról a netre. Mindez alapnak számít.

Talán egy vicces kedvű hac­ker, vagy egy unalmát elűzni próbáló programozó több nyelven létrehozott egy entitást, akinek a profilképéhez egy horrorisztikus arc tartozik. Aztán ez a profilkép mögött rejtőző alak üzenetekkel kezdi bombázni azt, akit épp elér. Egy felnőtt talán észbe kap, azonban mit kezd egy gyerek a helyzettel?

A szakértők szerint egy olyan gyerek, aki elszigetelődött, szorongó és magányos, talán senkivel sem osztja meg ezt a titkot, és Momo nyert. Learathatja azt a nyereséget, hogy valakiben félelmet ébresztett, valakinek álmatlan éjszakát okozott.

Legkiszolgáltatottabbak, akik éretlenek, szorongóak, naivak, befolyásolhatóak, és akiknek nincs stabil szociális hálójuk, nincs kihez fordulniuk érzelmi támaszért.

A megoldás a jó szülő-gyerek kommunikációban keresendő. Az internet biztonságos használatáról való felvilágosításnak, a gyerekek eszközhasználatának a kezdetekor meg kell történnie. Enélkül nem szabad okostelefont adni a gyermek kezébe. A legjobb lenne azonban megelőzni az ilyen eseteket, ezért jó, ha tud arról, hogy milyen veszélyeknek van kitéve netezés közben egy gyerek.

Ők hogyan szabályoznak?

Bill Gates- a Microsoft társalapítója: Billéknek 3 gyermekük van, és egyikük sem kaphatott okostelefont vagy tabletet, amíg be nem töltötték a 14. életévüket. A család különböző alapszabályokat is kitalált a kütyühasználatra, így például mindenféle telefon és tablet el van tiltva az asztaltól étkezés közben, és lefekvés előtt is. Az eszközöket csak a házi feladathoz, vagy beszélgetésre lehet használni.

Evan Williams — a Twitter alapítója: Evan és felesége, Sara, két fiúgyermeket nevel, és egyiküknek sincs iPadje. Kütyük helyett a Williams ház polcai könyvekkel vannak tele. Evan szerint ezek a könyvek bőven elegendőek ahhoz, hogy szabadidejükben elszórakoztassák magukat a gyereke.Forrás: koloknet.hu