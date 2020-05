Mindannyian örülünk annak, ha környezetünk meg­szépül. Az előző önkormányzati ciklusokban megvalósult fejlesztésekkel élhetőbbé vált környezetünk, gyakorlatilag megújult a kis és nagy Vasmű út közötti zöldterület, rendbe rakták a felső Duna-parti részt, a Dunaújvárosi Egyetem előtti tér is új arculatot kapott, és a családok kedvelt találkozóhelyévé vált a városháza előtti terület is. A város szégyenfoltjának számított zöld rendelő és környezete pedig teljesen új funkciót kapott. Persze van még mit tenniük a jelenlegi városgazdáknak, s persze nekünk, városlakóknak is. Fejlesztés már nem nagyon van, sőt egyáltalán nincs, így mára a seprés maradt. „Súlyosan sepernek, sohasem pihennek”, hangzik a klasszikussá vált Hofi-dalban. „Egy söprés, két lépés, két lépés, egy söprés, két söprés, egy lépés”…, hogy a ritmust el ne tévesszem. A gyalogos táncrend közben felfedezhettük városunk utcáin az önkormányzat honlapján is „meghírölt” utcaseprő autót is. Nem oly rég épp a Béke körúton autózva lettem figyelmes egy távoli porfelhőre. Közelebb érve ismertem fel az előbb említett járművet, amiről az a benyomásom támadt, hogy továbbra is „téli üzemmódban” működik. Nevezetesen, amit elöl vagy alul beszív, azt egy másik nyíláson kifújja, a kosz egy részét pedig egy csíkban maga mögött hagyja. Majdhogynem úgy, mint az a hómaró, amely az útról a havat felszedve az út melletti területre szórja. Persze igazságtalan lennék, ha nem írnám azt le, hogy a szándék jó és érthető, még az is lehet, hogy az említett berendezés üzemzavaros volt. Így a lényeg marad, söprik az utcát…