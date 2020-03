Stílusos gyűjtő a zeneiskolában

Úgy kezdődött az esztendő a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskolában, hogy eldöntötték: csatlakoznak ők is a maguk módján a Föld védelméhez, és ennek szellemében létrehoznak egy szelektív sarkot az iskola épületén belül.

Az első lépés az volt ennek érdekében, hogy az intézmény égisze alatt működő Szonáta Zeneművészeti Alapítvány beszerzett olyan gyűjtőedényeket, amikben a PET-palackokat is szelektíven lehet gyűjteni. Mindemellett együttműködést kötöttek az újrahasznosítással és szelektív gyűjtéssel foglalkozó FoReGo Kft.-vel, és kihelyeztek egy elemgyűjtőt is a szelektív sarokba.

Ez a környezettudatos gondolkodásra nevelő sarok azonban a közelmúltban népesült be véglegesen. Bartalos Norbert és cége, az EXPAND 2002 felajánlotta a hiányzó láncszemet is, a kupakgyűjtőt, ami most már nyugodtan mondhatjuk, hogy dísze ennek a helynek. Kreativitásuknak köszönhetően ugyanis ez egy hangjegy formájú tároló lett. A profi kivitelezés és a stílusos megjelenés meghozza a kedvet a szelektív gyűjtésre a növendékek körében is.