Sportnapon adták át az óvoda új udvari hintáját

Immár negyedik alkalommal tartottak sportnapot a Dunaújvárosi Óvoda Pajtás utcai tagintézményében. Az apróságok egész délelőttös mozgásnak örülhettek, és egy bekerített hintával is gazdagodott az intézmény.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója elmondta, a városrészi sportnapon minden évben a Római városrészi, illetve a Duna-parti tagóvoda nagycsoportosai vesznek részt. A borús délelőttön különösen fontos volt, hogy megmozgassák őket, így nyolcállomásos pályát alakítottak ki számukra. Így nem fáztak a gyerekek, és minden izmukat átmozgatták. Próbálták úgy összeállítani a programot, hogy a mozgásról szóljon, közben többféle tevékenység megjelenjen. Így aztán volt egyebek között foci, ügyességi versenyek és gyermekaerobik is. A délelőttöt gyümölcslé és pizza koronázta meg a szponzoroknak köszönhetően. Csakúgy, mint az érmek, amelyekkel a focistákat díjazták a versengés végén.

A program azonban nem csak ennyiben merül ki, minden évben egy új eszközzel bővül az óvoda a támogatóknak köszönhetően, amit aztán egész évben használhatnak. Idén egy új hintával gazdagodott az óvoda, amelyen két apróság hintázhat egyszerre biztonságosan, hiszen körbe is kerítették a környékét. Köszönhető mindez Lassingleitner Fruzsina önkormányzati képviselőnek, Petrás Gábornak, valamint Karmacsi Tamás, Nagy Zsolt és Takács Titusz vállalkozóknak.

Gyenesné örömmel konstatálta, hogy mindig vannak, akik a kezdeményezéseik mellé állnak, és a programjuknak „aládolgoznak”. Ugyanis mind a 12 óvodának a mozgásra épül a programja. Ez a nap most csak erről a két óvodáról szólt, de június 13-án az összes nagycsoportos óvodást megmozgató sportrendezvényük lesz a Napsugár tagóvodában, amire már most nagyon készülnek, ugyanis közel háromszáz kisgyereket mozgatnak meg ilyenkor. Igyekeznek a gyerekek kedvébe járni ugrálóvárral és mindennel, ami csak a gyerekeknek kedvence. Most már csak a jó időt kellene valahogy „elintézni”, hogy biztos legyen a gyermekmosoly.