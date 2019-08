Sokféle tévhit él még a bérleti szerződésről

Szeptemberben kezdem az egyetemi tanulmányaimat, távol az otthonomtól. A kollégiumi helyek sajnos már beteltek, ezért albérletet keresek. Mire érdemes odafigyelni a szerződésnél?

Egyre tudatosabbak a magyarok a lakásbérleti szerződések megkötésénél, azonban továbbra is sok tévhit él a fejekben – derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) online felméréséből. A válaszadók kétharmada tisztában van azzal, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a problémás – nem fizető vagy kiköltözni nem akaró – bérlővel szemben pedig a legbiztosabb jogi megoldást a közjegyzői közreműködés jelenti. A felmérés arra is rámutatott, hogy a magyarok fele továbbra sem tudja, mire szolgál pontosan a kaució, és a bérleti szerződés jogszerű felmondásával kapcsolatban is sok a bizonytalanság, például a válaszadók negyede gondolta tévesen, hogy szóban is fel lehet mondani a zajos bérlőnek.

Több mint 600 ezren élnek hazánkban bérelt lakásban, a kiadó ingatlanok száma és a bérleti díjak is folyamatosan emelkednek. A felmérésben részt vevők 63 százaléka helyesen tudta, hogy a lakásbérleti szerződés kizárólag írásban érvényes, így mindenképpen szükséges szerződést írni az ingatlanba költözés előtt. A válaszadók mintegy 20 százaléka helytelenül úgy vélte, hogy a szerződést mindenképpen ügyvédnek vagy közjegyzőnek kell készítenie, és ahhoz szükséges a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jóváhagyása. 15 százalékuk pedig a szóbeli megállapodást is elfogadhatónak tartotta, ha az tanúk előtt történik. A bérleti szerződések felmondására a közjegyzők tapasztalatai szerint tízből hét esetben azért kerül sor, mert a bérlő nem fizeti a bérleti vagy a közüzemi díjakat, ritkább esetben pedig azért, mert nem a szerződés szerint használja az ingatlant. A felmérés rávilágított, hogy a válaszadók több mint fele tisztában van azzal, hogy az ilyen helyzetek megelőzésére közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés jelenthet megoldást, hiszen ez esetben a szerződésszegő bérlő ellen közvetlenül meg lehet indítani a végrehajtási eljárást, amelylyel akár kényszerrel is kiköltöztethető a bérleményből.

A közjegyző mint megelőző jogvédelmet biztosító hatóság többféle módon is tud segíteni. A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés – vagy az egyszerűbb és olcsóbb, a bérlő által a közjegyző előtt megtett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat – alapján szerződésszegés esetén ugyanis azonnal végrehajtás indítható. Fontos dologra hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) is. Például azt, hogy az albérletnek kivett ingatlanra a tulajdonosának van-e biztosítása, javasolt már a bérleti szerződés megkötése előtt, a bérleti feltételekről szóló tárgyalás idején tisztázni, hogy egy későbbi kár esetén elkerülhető legyen a vita a tulajdonossal. Piaci adatok szerint a hazai lakások közel háromnegyedére kötöttek biztosítást, de az alkuszok tapasztalata szerint a bérbe adott lakásokat ennél kisebb arányban biztosítják. Kevesen tudják, hogy amennyiben a bérelt ingatlant nem biztosították, a bérbe adóval egyeztetett feltételek mellett a bérlő is jogosult lakásbiztosítást kötni az ingatlanra.

