Sokfelé megelőző intézkedéseket vezettek be

Bár Magyarországon továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg, a hazai nagyvállalatok is elkezdték a felkészülést a járvány megjelenésére, esetleges terjedésére.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ISD Dunaferr megelőző intézkedések bevezetését látta szükségesnek, mondván, hogy olyan működtetési technikát tart fenn, amelynek folyamatosságát biztosítani kell. Az országos nagyvállalatok közül a Mercedes még egyeztet az anyacéggel a kommunikációt illetően – írja az mfor.hu. A Suzuki, mint a portál közli, ideiglenesen törölte a Kínába, Olaszországba és Dél-Koreába irányuló üzleti utakat. Illetve valamennyi vendégüket megkérték, hogy nyilatkozzanak arról, hogy jártak-e a vírus jelenlegi gócpontjainak számító területeken. Amennyiben a válasz igen, akkor nem engedik be őket a gyár területére, ha a választ megtagadják, akkor is ez a helyzet.

A DIGI Magyarország információink szerint tájékoztatta a munkatársait, lévén ők nagyon sok emberrel kerülnek személyes kontaktusba a cég szolgáltatási profilja miatt. A szerelőknek szájmaszkot és kézfertőtlenítőt adtak, amellyel a megelőzést erősítik. A nagyobb üzletláncok közül szintén az mfor.hu információi szerint a Lidl foganatosított intézkedéseket. Dolgozóiknál növelték a kézmosás gyakoriságát, és a gyakori kézfertőtlenítést is előírták egy széles spektrumú fertőtlenítő használatával. Szükség esetén száj­maszkot is biztosítanak dolgozóiknak.

A Budapest Airport a Kínából, Észak-Olaszországból és Dél-Koreából közvetlen járattal érkező, továbbá a Magyarország schengeni határánál belépésre jelentkező iráni állampolgárok testhőmérséklet-mérését végzi el a repülőtéren. A személyes kontaktusok minimalizálása érdekében aktualizálták a koronavírus miatt a háziorvosoknak szóló eljárásrendet: a háziorvos ilyenkor egy kérdőív alapján telefonon kérdezi ki a beteget, és megerősíti vagy elveti a fertőzés gyanúját. Amennyiben a betegség gyanúja felmerül, egy külön telefonszámon értesíti a mentőszolgálatot, amely az érintettet a lakhely szerinti területileg illetékes kórház infektológiai osztályára szállítja, ahol elkülönítik.