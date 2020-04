Sokat fog változni az élet

A koronavírus-járvány világméretűvé duzzadt, és megváltoztatta az emberek mindennapjait. Nincs ez másképpen Skóciában sem. William Wallace és a haggis hazájában, festői Falkirk városában él két kedves barátnőm, Niki és Viki, őket kérdeztem, hogy hogyan élik meg ezt a minden szempontból rendkívüli helyzetet.

Közhangulat

– Az emberek nem igazán veszik komolyan – kezdi Niki. – Talán kevesebben vannak az utcán, bezárt például a McDonalds, Starbucks, Costa, Primark. Azt tapasztalom, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez csak egy vicc, például most hétvégén kellemes idő volt, a parkok, kirándulóhelyek dugig voltak emberekkel, ugyanez volt a helyzet előző hétvégén is. Eleve Boris Johnson, a Prime Minister, azt mondta, hogy ez egy szabad ország, nem fogom megmondani senkinek, ki mit csináljon. Az az igazság, hogy főleg a brit mentalitás miatt, nem vesznek tudomást az emberek a helyzet súlyáról. Azóta kiderült, hogy a miniszterelnök vírustesztje pozitív lett, kórházba került, sőt több politikus is elkapta a vírust.

Vannak országok, ilyen például Hongkong, Szingapúr, ahol nagyon szigorúan kezelik a kialakult helyzetet, ezért nem is annyira terjedt el a fertőzés. Nem az a szempont, hogy a politikai érdekek mit akarnak, azért dolgoznak, hogy visszaszorítsák a vírust. Nagy-Britanniában inkább arról van szó, hogy az egész ország gazdasága amúgy is összeomlófélben van a Brexit miatt, ezért próbálják megmenteni. Ha két héttel korábban meghozzák azokat az intézkedéseket, amiket kellett volna, tehát lezárnak mindent, mindenki maradjon otthon, szóval leállítják a gazdaságot, az nagyon sok pénzbe került volna mindenkinek. Bezártak az iskolák, színházak, kocsmák, mozik, de nem azért, mert a kormány így rendelkezett, hanem megkérték őket, és amúgy sem mentek az emberek.

Maradj otthon

Nem zavar a „maradj otthon!” teljesítése, ha erre lehetőség lenne, három évig ki se tenném a lábam a lakásból – foglalta össze Niki. Viki azonban más véleményen van: – Nekem ezt fel kell dolgoznom, hogy nem mehetek ki. Nincs kertünk, még oda sem tudok kimenni, marad az, hogy kimegyek az utcára sétálni egyet, persze a biztonsági előírásokat betartva. Ezzel az a baj, ha mindenki más is ugyanígy gondolja, akkor zsúfoltság lesz, és az szintén nem jó.

Boltok

Az összes éjjel-nappali bolt 10-22 óráig van nyitva, kevés a munkaerő, aki feltöltené a polcokat. Rengeteg árufeltöltői állást hirdettek meg, nagyjából úgy működik, hogy jelentkezik az ember, és öt perc múlva már pakolja is a polcokra az árut. A legtöbb áruházláncnál vásárlói órák vannak külön az NHS (Országos Egészségügyi Szolgálat) dolgozóinak és az időseknek. Már nyugodtabb a helyzet, mint két héttel ezelőtt, amikor elkezdődött ez az egész. Kicsit későn kapcsoltunk, és már lerabolták a boltokat, általánosságban jellemző, hogy itt december elején már húsvétra vásárolnak az emberek. Most is az volt, hogy öt boltba kellett elmennem, hogy nagyjából mindent meg tudjak vásárolni. Például WC-papírt csak két hétig kerestem, szóltam az összes munkatársamnak, hogy ha látnak valahol, vegyenek. Volt olyan üzlet, ahol megbontották a csomagolást, és kettesével adták, csak úgy lehetett venni, fejenként két csomaggal. Ha reggel bejut az embert egy boltba, akkor még tud vásárolni, aki délután érkezik, annak alig marad valami. Limitálták, és minden áruból három darabot lehet vásárolni, kivétel a WC-papír, abból kevesebbet lehet venni.

Főleg készételeket, előre bepanírozott gyorsfagyasztott ételek fogynak, friss áruból jóval kevesebb fogy, az az igazság, hogy nem nagyon szoktak főzni… Érdekesség, hogy a környéken az összes fagyasztót megvették, hogy a fagyasztott ételeket tudják tárolni. Ugyanúgy rendelnek ételeket, mint korábban, a legtöbb helyen ösztönzik a vásárlást, kedvezményeket adnak, például nem számítanak fel szállítási költséget.

Egészségügy

A részleg, ahol dolgozom, sterilizálja az összes újrahasznosítható és egyszer használatos orvosi eszközt az egész megyének. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységünkből kifolyólag mi nem zárhatunk be, ezért kérdeztem a menedzseremet, hogy mi a terv a jelenlegi helyzetben. Azt mondta, mindent úgy alakítanak, ahogy a helyzet megkívánja.

Mindketten a brit NHS-nek dolgozunk, én teljes munkaidőben. A megyében, ahol dolgozok, a kórházakban vészhelyzet van elrendelve, eltörölték az összes elhalasztható, előre tervezett műtétet, csak szülészet van, ellátják a daganatos betegeket és baleseti sebészet működik. Minden mást lezártak, nincsenek járóbeteg-szakrendelések. Ezeket a rendeléseket alakítják át intenzív osztállyá – fejtette ki Viki.

Az iskolák bezártak, csak az úgy nevezett „key workerek” gyerekei mehetnek be megőrzésre, mert a szülőknek menniük kell dolgozni a mostani körülmények között is (ilyenek például az egészségügyben vagy kereskedelemben dolgozók). A járvány egyik hozadéka, hogy megmozdulnak, összefognak az emberek, elismerik, megköszönik például az egészségügyi dolgozók munkáját, kedvezményeket biztosítanak számukra. Egyes éttermekben ingyen fogyaszthatnak, vannak hotelek, ahol ingyen alhatnak. Közösségi oldalakon csoportok alakulnak, segítenek a bevásárlásban, odafigyelnek egymásra.

Az a helyzet, hogy nem tarthatsz egy országot lezárva nagyon hosszú ideig, az emberek alkalmazkodnak a helyzethez, új módszert találnak ki arra, hogy hogyan dolgozzanak, hogyan működhet az oktatás, szerintem sokat fog változni az élet – foglalta össze Niki.

Oktatás

Munka mellett egyetemre járok – folytatta Niki. – Arra számítok, hogy a következő tanévben is online oktatás lesz. Amikor láttam, hogy egyre több egyetem zár be, gondoltam, hogy hamarosan az én iskolám következik. E-mailt kaptunk, hogy minden beadandó feladat határidejét kitolták, és a vizsgákat majd otthonról fogjuk letenni. A tanárok segítőkészek, felajánlották, hogy skype-on beszélhetünk velük, ha bármi probléma lenne a tananyaggal. Az biztos, hogy új helyzet van, és még sok kérdés megválaszolatlan. Az egyetemnek, ahova járok, három campusa van az Egyesült Királyságban, van egy Dubaiban és van egy Malajziában is. Mindig egyszerre van a vizsga minden campusban, még ki kell dolgozniuk egy tervet, ami minden campusban működőképes. Eltörölték az érettségi vizsgákat is, a tanárok általános és középiskolában a már megszerzett jegyek alapján fogják értékelni a diákok munkáját.