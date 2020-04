Sok a tévhit a koronavírussal kapcsolatban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összegyűjtötte a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, napjainkban velünk élő, az interneten keringő tévhiteket és cáfolataikat.

A koronavírussal kapcsolatban sok olyan információ látott napvilágot a világhálón, amikről – azokat elolvasva – feltételezhetjük, hogy kétes igazságtartalmúak. Olyannyira elhatalmasodott ezek száma, és vélhetően az ezekben vakon hívők száma is, hogy már a WHO is hozzányúlt a témához. Lássuk, mik is ezek a cáfolatok.

A világszervezet cáfolja, hogy a hideg időjárás vagy a hó elpusztítja a vírust, ahogy a forró fürdő sincs ilyen hatással a kis kórokozókra. Egy egészséges ember testhőmérséklete 36,5–37 fok között van, és ez kedvező feltételt teremt a vírus továbbéléséhez, hiába van kint hideg, vagy meleg a kádban.

Azt is megerősítették, hogy a vírus nem terjed szúnyogcsípéssel, ami, valljuk be, egészen jó hír a következő hónapokra nézve. Rossz hír viszont – már azoknak, akik az ilyesmiben hisznek –, hogy nem segít a vírussal szemben a 15 percenkénti vízivás, az orr sós oldattal való kiöblítése. Ahogy a fokhagyma fogyasztása, a test klór­ral vagy alkohollal történő bepermetezése sem használ, hiszen a szervezetbe már bejutott vírusokat nem öli meg. A kézszárító gépek sem ölik meg a kis kórokozókat, és az UV-lámpák használatától is érdemes tartózkodni, mert irritációt okozhatnak a bőrön.

A betegség antibiotikummal nem gyógyítható, de alkalmazható a kezelésben a szekunder fertőzés megakadályozására. Az influenza elleni vagy a tüdőgyulladás elleni oltások sem védenek a koronavírussal szemben.

A WHO a tanulmányában kimondta, hogy jelenleg még nem áll rendelkezésre olyan gyógyszer vagy készítmény, amelynek alkalmazásával a koronavírus megelőzhető vagy gyógyítható lenne.

Azt is cáfolják, ha valaki köhögés nélkül tíz másodpercig vissza tudja tartani a lélegzetét, az nem beteg. Ettől még bárki lehet fertőzött, az esetek jelentős részében a vírus csak enyhe tüneteket produkál. Egy dolgot viszont kiemeltek: a napi többszöri, alapos, szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés elpusztítja a kézről a kórokozókat, ezzel sokat segíthetünk, hogy tárgyak érintése után az arcunkhoz nyúlva ily módon mesterségesen juttassuk a vírust a szervezetünkbe.

Ezeknek tudományos kijelentéseknek a mentén világosan látszik, hogy a népi hiedelemként velünk élő, biztosnak hitt gyógymódok ezúttal csődöt mondanak. Többen emlegetnek napi pálinkafogyasztást, tormaevést, mézes-fokhagymás-gyömbéres mixtúra belsőleg való használatát, mint a vírus hatásos ellenszereit. Egyik sem az, de (a töménytelen pálinkafogyasztás kivételével) talán annyi hasznuk van ezeknek a növényeknek, elegyeknek, hogy erősíthetik az immunrendszert.