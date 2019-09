Sok a sikeres nyelvvizsga, az angol mellett hasít a német is

Nemcsak a diploma megszerzéséhez, hanem már az egyetemi felvételihez is szükséges legalább egy B2-es komplex nyelvvizsga egy 2020-tól életbe lépő rendelet szerint, a nyelvoktatás pedig felzárkózik az új elvárásokhoz. Igaz, plusz ener­giabefektetést igényel a diákok részéről.

Mivel egyre égetőbb a jól használható nyelvtudás és az ezt bizonyító papír megléte, a szülők már egész fiatal kortól megkövetelik a gyereküktől az idegen nyelv, elsősorban az angol tanulását. A játékos nyelvtanulás óvodában kezdődik, ám ez még főleg a nyelv megszerettetésére fókuszál, nem a konkrét tanulásra, sikereket azonban már a legkisebbeknél is el lehet érni.

Horváth Orsolya húsz éve foglalkozik nyelvoktatással Magyarországon, élt Amerikában is, itthon nyelvvizsgára készít fel elsősorban felnőtteket, de idén nyáron megtartotta első, kifejezetten gyerekeknek szóló táborát Dunaújvárosban. Azt mondja, a mai gyerekek figyelmét egészen más köti már le, mint régen, rengeteg inger éri őket a digitalizált világ következtében, azt pedig fel kell ismerni, hogy egy okostelefon akár segítség is lehet szótárazáshoz, kiejtéstanuláshoz, játékos feladatok megoldásához is. Orsolya továbbá másképp állítja össze a tanmenetét is. Azt mondja, ahogy látja, az iskolarendszerű oktatásban a tanárokon nagy a nyomás: minél hamarabb nyelvvizsgát várnak a szülők, így háttérbe szorul a sok gyakorlást igénylő kommunikáció és a könnyen tanulható nyelvtanra erősítenek rá, amivel nyelvvizsgát lehet szerezni, de a munkaerőpiacon boldogulni már nehezen.

Hasonlóan vélekedik a dunaújvárosi kötődésű egyetemi hallgató, Tóth Gábor is. Az Eszterházy Károly Egyetem osztatlan tanári képzésén tanul, magyar–angol szakos tanárként fog diplomázni jövőre. Tanulmányai mellett magán­órákat tart és nyelvi táborokban is oktat nyaranta. Azt mondja, kevés a nyelvóra az iskolákban, ráadásul nincs lehetőség a különböző tudású gyerekek differenciált oktatására, így a jobb képességű diákok unatkozhatnak, a lassabban tanulók pedig lemaradhatnak. A pedagógushiány kifejezetten nehezíti a képesség­alapú csoportok szerinti oktatást. A tananyagot merevnek és dogmatikusnak tartja, a nyelv sokkal rugalmasabb ennél. Orsolyához hasonlóan ő is a beszédre fókuszál, alkalmazza a technika nyújtotta lehetőségeket, angol nyelvű filmeket, dalokat, a fiatalok érdeklődési körének megfelelő szövegértési feladatokat ad. Az viszont, hogy minden óra ilyen legyen, rengeteg időt és energiát igényel a pedagógus részéről, ami, főleg nagy csoportok esetén, nem megoldható.

Kolics Éva, a dunaújvárosi Dialóg Nyelviskola vezetője is azt vallja, haladni kell a korral, és a tanárnak az új eszközök alkalmazása mellett egy irányító, inspiráló szerepet is be kell tölteni a hallgatók életében. Az elgondolás működik, tanulóik közül sokan már 14 éves korban középfokú nyelvvizsgát szereznek, a fiatalok 60-70 százalékának már jóval a felsőoktatás előtt megvan a papírja. A legnépszerűbb még mindig az angol, de nő az érdeklődés a munkaerőpiacon megkövetelt német iránt is, minden más nyelv viszont háttérbe szorul, kivéve talán az oroszt, ami sok fiatalt elkezdett érdekelni.