Soha nem látott összegű nyeremény

Amennyiben szombaton lesz olyan szerencsés, aki jól kalandorkodott a kockák között, és egyedüli nyertese lesz az ötös lottó e heti játékhetének, akkor 6 milliárd 242 millió forint üti a markát. Amennyiben Fortuna senki mellé nem szegődik el, úgy a következő heti nyeremény már a 6,5 milliárd forint körüli tartományban mozoghat.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Tizenhét évvel ezelőtt elvitték minden idők második legnagyobb hazai lottónyereményét, pontosan 5,092 millió forintot. 2015-ben szintén ötmilliárd fölötti nyereményt zsebelhetett be valaki (5,049 milliárd forint). Az e heti főnyeremény összege a maga 6,24 milliárd forintos összegével a legnagyobb kasza ma a játék hazai történetében. Amennyiben ez az összeg most sem talál gazdára, akkor a jövő heti nyeremény lesz a rekord, és így tovább, egészen addig, amíg valaki, vagy valakik meg nem nyerik azt.

A koronavírus miatt kihirdetett országos veszélyhelyzet a játékot sem hagyta érintetlenül. A járvány miatt a Szerencsejáték Zrt. is új intézkedéseket vezetett be a lottózókban: egyszerre legfeljebb három fő tartózkodhat egy lottózóban az egység munkatársain kívül. Aki nem mer utcára menni, és eddig hetente játszott ugyanazokkal a számokkal, annak megoldás az öthetes szelvény, és akkor öt hétig le van a gond a lottózóba járástól. Aki pedig interneten játszik, annak a veszélyhelyzet nem okoz különösebb fejtörést a játék szempontjából.

Többmilliós a játéktábor, pláne hogy harminchét hete nem talált gazdára a főnyeremény. Az is elképzelhető, ha ez még pár hétig így marad, akkor megdől a „részvételi” rekord is, amit 1990-ben, a 21. játékhéten állítottak be a lottósok. Ekkor 21.148.405 darab alapjátékot küldtek be.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon mit csinálnának ennyi pénzzel? Ez mindenkinél más és más eredményt mutatna, de az azért biztos, hogy nem sokunk látott ennyi pénzt egyben eddigi élete során. Az Eurojackpot nevű játékon tavaly novemberben egy magyar polgár nyert tízmilliárdos összeget, amit a napokban vehetett át, azaz utaltak a számlájára. Volt olyan kedves, hogy kitöltötte a Szerencsejáték Zrt. nagynyerteseknek szóló kérdőívét, persze szigorúan anonim módon. Ő például ingatlanra, autóra, utazásra és jótékonyságra költi majd a hatalmas összegű nyereményét, de egy részét be is szeretné fektetni. És arról sem mondott le, hogy továbbra is próbára tegye a szerencséjét, lottózik tovább.

Van tehát élő példa ilyen esetre is. Bárki kipróbálhatja a saját szerencséjét, aki már betöltötte tizennyolcadik életévét.