Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

02.09 – 176. nap

Felhívott egy barátnőm akit idén talán még nem is láttam, és hívott hogy este igyunk egy aperitívet. 4-en vagy 5-en leszünk, és csak annyit tett hozzá: ne öltözz ki, én is csak olyan post-Covidos leszek; farmer, póló és tornacipő. A koronavírus megváltoztatta mindennapi szokásainkat. Vajon csak átmenetileg, vagy örökre? A mai hírekben ismét Szardínia szigete a téma, ami “Covid Free” volt még a nyár elején, de később az egyik legnagyobb olasz gócponttá vált. A szigeten július 6. óta ma először történt covidos elhalálozás. Az egészségügyi minisztériumnak leadott adatok szerint a Szardínián vakációzók között összesen 764 pozitívat találtak, és közülük 449-nek (59%) enyhe tünetei voltak. Valószínűleg sokaknál már a vakáció alatt jelentkeztek ezek a tünetek, de csak hazafelé, az egyórás repülőút utáni tesztelésen panaszkodtak a lázról, köhögésről, “égő” szemről, és nem fordultak orvoshoz a vakáció alatt, nehogy karanténba kerüljenek. Ebben az órában jött a hír, hogy Silvio Berlusconi tesztje is pozitív lett Szardínia-i nyaralása után.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma összesen 27817 az elmúlt huszonnégy órában 1326 az új fertőzött, közülük 237 (17,9%) Lombardia régióban van. 1437-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 57-tel többen mint tegnap. 109 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 26271-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 208201-en gyógyultak, közülük ma 257-en. Az elhalálozottak száma 35497 közülük a mai napon 6-an hunytak el. Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 271515. A fertözöttek száma 0,4%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában. Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma ismét emelkedett, arányában jóval többel, mint amire számítottunk a magasabb tesztszámnak köszönhetően. Ma 1326 pozitívat találtak 102959 teszt elvégzésével, tegnap 978 volt pozitívak száma 81050 tesztből. Nem tudjuk hogy mire számíthatunk hosszú távon, reménykedünk hogy az iskola zökkenőmentesen elindul, és az is marad, hiszen gyerekek, tanárok és szülők, egyaránt rettegnek az online oktatás gondolatától.

Az óvatosság már a hétköznapi rutin része: az utcán szinte mindenki szájmaszkban jár, hogy ne kelljen fel-le húzogatnia amikor belép egy üzletbe vagy forgalmasabb utcarészre érkezik. Ha valaki szájmaszk nélkül száll fel egy tömegközlekedési eszközre, vagy csak kilóg az orra, a sofőr egyszerűen nem indul el, amíg le nem száll, vagy helyére nem teszi a szájmaszkot. Mindenki próbál odafigyelni és alkalmazkodni, de mégis becsúsznak a koncentrációt megzavaró pillanatok: ma délután új fagylaltozó nyitott egy városszéli csendes utcában, és pár órán át ingyen osztotta a fagyit. Az emberek véget nem érő sorban várakoztak maszk nélkül a fagyaltozónál; élvezték az őszi napsugarak melegét, a vírusról megfeledkezve elbeszélgették az időt, csak azért, hogy kapjanak ingyen egy gombóc fagyit.