Sikeres volt a múlt heti BikeSafe-regisztráció

A helyi rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai BikeSafe-regisztrációval várták a kerékpár-tulajdonosokat július 29-én és július 30-án 9 óra és 15 óra között a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság parkolójában.

A két nap alatt több mint 30 kerékpárt vettek nyilvántartásba a rendőrség munkatársai – adta hírül a police.hu. Mint azt korábban megírtuk, a program lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik adatai egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is.

A regisztráció alkalmával a bicikliket egy „BIKESAFE Regisztrált kerékpár” feliratú matricával látták el, majd egy fotót, és minden szükséges információt rögzítettek a kerékpárról az adatbázisban.

Megtudtuk, hogy a BikeSafe-program ötlete a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon született meg hét-nyolc évvel ezelőtt, s aztán vált országos méretűvé. A program nagyon népszerű, mára a regisztrált kerékpárok száma csaknem eléri a 110 ezret. A bicajokat tartalmazó adatbázis sokat segít a nyomozásban, mint kiderült, volt olyan eset is, hogy a kerékpár tulajdonosa a rend­őrségtől tudta meg, hogy eltulajdonították a biciklijét. A rendszernek és a regisztrációnak köszönhetően a kerékpár visszakerülhetett jogos tulajdonosához.

A rendőrség munkatársai az eseményről kiadott záró közleményükben a következő tanácsok betartására kérték a kerékpár-tulajdonosokat. Mindig legyen lezárva a bicikli, még akkor is, ha csak néhány pillanatra hagyjuk magára azt. A kerékpáron – ha lehetőség van rá – ne hagyjunk értékeket, mert azokat könnyűszerrel megszerezhetik a tolvajok. Mindig olyan zárat és hozzá tartozó láncot, hevedert válasszunk, amely magas biztonsági szintű. Ha megfelelő a védelem, és helyesen, több ponton is rögzít a lakat, akkor is törekedni kell arra, hogy jól látható, forgalmas helyen hagyjuk a biciklit.

Amennyiben minden elővigyázatosság ellenére ellopják a kerékpárt, azonnal értesítsük a rendőrséget a 112-es segélyhívón.