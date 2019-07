Semmelweis Ignácra emlékeztek a Szent Pantaleon Kórházban

Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére emlékeztek kedden délután a Szent Pantaleon Kórházban. Az ünnepségen a kórház dolgozóinak munkáját elismeréssel, előléptetéssel díjazta az intézmény.

Az egészségügy tisztelete – ezt a címet adta saját szerzeményének Ujvári Vivien, a kórház dolgozója, amit az ünnepség nyitányaként zongorán előadott.

Elsőként dr. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója szólt az összegyűltekhez. Emlékeztetett, hogy 201 éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, akinek pályáját korszakos felfedezése és korának meg nem értése között feszülő ellentét jellemezte, csak az utókor ismerte el. Születésének napja az egészségügyben dolgozók legnagyobb ünnepe lett hazánkban. Ez alkalommal fejezzük ki megbecsülésünket valamennyi, az egészségügyben dolgozó munkatársunknak kitartó és áldozatos munkájukért, közülük pedig a legérdemesebbek kitüntetésben és szakmai előléptetésben részesülnek – fogalmazott a főigazgató. Dr. Mészáros Lajos összefoglalta az elmúlt év eredményeit, történéseit, sikereit, és visszatekintett a közelmúltba. Kijelentette, számtalan igaztalan, rossz szándékú kritika éri az ellátórendszert, amelynek meglévő gyenge pontjainak felnagyításával sokan politikai tőkét akarnak kovácsolni maguknak. Szerencsére Dunaújvárosban ez nem annyira jellemző, mint az ország más területein. A főigazgató említést tett a fejlesztésekről, a mintegy 70 százalékos fokozatos bérfejlesztésről. Hangsúlyozta, hogy céljuk az ellátási színvonal emelése, kockázatainak csökkentése, a betegbiztonság javítása volt.

Cserna Gábor polgármester is szólt az ünneplőkhöz. Kijelentette: Az egészségügyben dolgozók továbbra is számíthatnak a kormányra, ahogyan mi magyarok, ahogyan mi, dunaújvárosiak is számítunk önökre, egészségügyi dolgozókra. Leszögezte: az egészségügyben dolgozók megbecsülésnek kifejezése a további béremelés. 2020 januárjától és 2022 januárjától újabb szakdolgozói illetménynövekedést jelentett be Horváth Ildikó, az egészségügyért felelős államtitkár. A városvezetés és Dunaújváros polgárainak nevében jelenthetem ki, hogy büszkék vagyunk orvosainkra, nővéreinkre, a kórház dolgozóira! – zárta beszédét.

Szent Pantaleon Emlékérmet kapott dr. Szász Gyula vezető főorvos, dr. Juhászné Bordács Veronika vezető ápoló és Sztipanov Andrea osztályvezető. A Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesült dr. Mohamed Al-She­raji főorvos, dr. Sánta Imola adjunktus, Kovács Orsolya ápoló, Nyuli Nóra osztályvezető főnővérhelyettes, Barcsiné Csányi Magdolna ápoló, Somogyi Attila betegszállító, Kubovicsné Harsányi Márta közbeszerzési menedzser, Vozik László portás. Főigazgatói dicséretet kapott dr. Gajdács Erika főorvos, orvosigazgatói dicséretet kapott dr. Horváth Ágota főorvos, ápolási igazgatói dicséretet kapott Borné Pén­zes Éva osztályvezető főnővér, gazdasági igazgatói dicséretet kapott Supolló Andrea osztályvezető. Főorvosi kinevezést kapott dr. Barna András adjunktus, dr. Horváth Ágota adjunktus, dr. Kaprielian Zaven, dr. Kotmayer József adjunktus, dr. Soós Zita adjunktus, dr. Szabó Ignác adjunktus. Adjunktusi címet kapott dr. Hiller Bernadett szakorvos, dr. Vajda Márk szakorvos.