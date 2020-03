Segítség a háziorvosoknak

Újabb adománycsomag érkezett tegnap délelőtt a városházára, a járványvédekezésben hasznos tárgyi felajánlást a helyi felnőtt- és gyermek-háziorvosok között osztja szét a napokban az önkormányzat.

A múlt hét pénteken, több mint 700 ezer forint értékben az öt helyi üzlettel rendelkező Tomi Vegyesbolt ajánlott fel fertőtlenítő- és tisztítószereket az önkormányzatnak, kedden pedig a Bajkor 24 Bt. jelentkezett felajánlással.

A cég képviseletében Abu Ghaush Anita elmondta: 250 darab orvosi maszkkal, valamint fertőtlenítő- és tisztitószerrel tudják most támogatni a járvány elleni védekezést.

– Korábban is számos közösségi és jótékonysági akcióhoz csatlakoztunk már. Ezúttal a beszerzés jelentette a legnagyobb fejtörést, de sikerült megoldani. Bízunk benne, hogy e felajánlás is érdemi segítséget nyújt.

Szabó Zsolt alpolgármester megköszönve a felajánlást elmondta, a cég a Carissa Kupa által életre hívott összefogásban is szerepet vállalt. A Szent Pantaleon Kórház közelmúltban átadott stroke-őrzőjének kialakítása során a szükséges asztalosmunkákat végezték el.

– A most beérkezett 250 darab orvosi maszkot a járványfront első vonalában küzdő felnőtt- és gyermek-háziorvosok kapják, a kiszállítást már ma megkezdik az önkormányzat munkatársai. A város már korábban 1000 darab orvosi maszkot rendelt, ezek várhatóan még a héten megérkeznek – tette hozzá Szabó Zsolt.

Részben szigorodtak az adománygyűjtés szabályai. Mint Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke kifejtette, a koronavírus-járvány miatt megváltozik a karitatív munka, szigorodtak a segítségnyújtás, adománygyűjtés szabályai, így például magánszemélyektől nem tudnak fogadni tárgyadományokat, megszűnik a karitatív szervezetek önálló adománygyűjtő vonala és helyét a 1357-es adományvonal veszi át, ahol egy telefonhívás, SMS 500 forint támogatást jelent. Elindul az összefogás számlaszáma is: 11711711-22222222.

A tervek szerint a helyi felajánlásokat, célzott támogatásokat a települési önkormányzatok koordinálnák, mindezek részleteiről csütörtöki kiadásunkban olvashatnak.