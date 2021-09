Segítik a döntésben a fiatalokat

Pályázati forrásból egy saját webes alkalmazást fejlesztett ki az Oktatási Hivatal, hogy ezzel is segítse a fiatalok pályaválasztását.

Az új tanév kezdete elsősorban a nyolcadikosoknak és a tizenkettedik évfolyamos diákoknak jelez komoly döntési határidőt, ugyanis már csak néhány hónap, és meg kell jelölniük a továbbtanulási szándékukat. Erre az Arany János Általános Iskola is felhívja a végzősei figyelmét. Most kell határozniuk arról, hogy milyen irányban, milyen iskolatípusban, melyik iskolában folytatnák tanulmányaikat, hogy érettségit és valamilyen szakképesítést együtt biztosító iskolát vagy elsőként valamely szakképzettség megszerzésére felkészítő középfokú iskolát válasszanak. Nem könnyű meghozni a döntést, ám a szülőkön és a tanárokon kívül más segítség is a rendelkezésükre áll. Ilyen például a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum által szervezett „Szakmák Éjszakája” vagy a pálya orientációs nap. A Fejér Megyei Kormányhivatal az iparkamarával együttműködésben szintén szervezni szokott pályaválasztási kiállítást az ősz folyamán, a karrierexpó és állásbörze rendezvényének a Dunaújvárosi Egyetem is otthont ad már jó ideje.

Az Oktatási Hivatal most egy pályázat által komplex pályaorientációs eszköztárral, webes alkalmazással szolgál a fiataloknak. Mint azt a hivatal írja, a projekt átfogó célja az általános iskolák és gimnáziumok pályaorientációs eszköztárának bővítése, valamint a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) pályák népszerűsítésére is alkalmas pályaorientáció módszertani megújulásának elősegítése volt. A projektben létrehozott és ingyenesen elérhető Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz, azaz a POM önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeivel, feladataival a tanulók megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat. A POM önértékelésre épülő kérdéssorai segítenek feltérképezni a tanulók irányultságát, érdeklődését, kompetenciáit, az MTMI-rész objektív feladatsorai pedig megmutatják, melyik terület áll hozzájuk igazán közel.

Az online mérőeszköz mind a 7–8. évfolyamos, mind pedig a 10–12. évfolyamos tanulók részére elérhető. A rendszer célja elsősorban a tanulók, másodsorban az őket segítő szülők, pedagógusok, pályaorientációs szakemberek támogatása, illetve egy komplex pályaorientációs eszköztár biztosítása az eredményes pályaorientációhoz, amely magában foglalja az önismeretet, a tervezési és döntési folyamatot támogató mérőeszközt, továbbá a mérőeszközhöz kapcsolódó, de anélkül is használható szakmai pályainformációs felületeket. Az illetékes minisztérium a tanév rendjében meghatározta, hogy ezt a pályaorientációs vizsgálatot, mérést szeptember 20. és október 11. között lehet megszervezni a tanulók számára, a hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. Az általános iskolai tanévben hat tanítás nélküli munkanapot lehet tartani, ezek közül az egyiket kizárólag pályaorientációs célra lehet felhasználni. A Petőfi iskolában ez a nap október 8-án lesz.