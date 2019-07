Segítenek a mozgásukban korlátozott sorstársaiknak

A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesület nemrégiben tartotta az éves rendes közgyűlését, amelyen az elmúlt évet értékelték a résztvevők.

A 2018-as év azért érdekes az egyesület számára, mert ebben az évben töltötte ki teljes évét a 2017-ben megválasztott új elnök, Kondor László, aki Farkas Zsolt alapító elnök helyére lépett.

Az elnökváltás teljesen zökkenőmentes zajlott le és pozitív érdemi változásokat is hozott az egyesület életében. Kondor László fontosnak tartja a tagsággal való folyamatos kapcsolattartást és az információáramlást. Rendszeresen jelennek meg hírlevelek, amelyet elektronikus formában és az arra igényt tartó egyesületi tagoknak papíron is eljuttatják az egyesület segítői. Ebben a hírlevélben az egyesületi életről, változásokról, aktualitásokról, programokról olvashatnak a tagok. Így az is információhoz jut, aki rendszeresen nem látogatja az egyesület rendezvényeit, hiszen több új program került bevezetésre az elmúlt egy évben. Heti rendszerességgel teadélután és játék klub várja az egyesületi tagokat, ahol kellemes környezetben egymás társaságát élvezve tölthetik az idejüket a résztvevők.

Újdonság még boccia verseny és rejtvénybajnokság meghirdetése a tagok számára. A hölgyekre is gondoltak a szervezők, hiszen kézműves klub is létezik az egyesületen belül. A közösségi programok által jobban megismerik egymást, új barátokat találnak és jól érzik magukat a mozgáskorlátozott sorstársak.

Az egyesület szeretné megismertetni a tevékenységét a mozgásukban korlátozott sorstársaikkal, akik még nem csatlakoztak az egyesülethez, de segítségre van szükségük akár a támogatások megismeréséhez, a megfelelő gyógyászati segédeszköz kiválasztásához, vagy éppen nem akarnak egyedül maradni a problémájukkal.

Nemrég új honlappal jelentkezett az egyesület, ahol aktuális információkat olvashatnak a látogatók a www.meee.hu internetes címen.