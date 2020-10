Schrick István harminc éve polgármestere Rácalmásnak

Schrick István több mint 30 éve Rácalmás első embere, szeptember 30-án pedig már annak is három évtizede volt, hogy a rendszerváltás utáni első önkormányzati választáson először bizalmat kapott mint polgármester. A térségben, de talán a megyében sincs rajta kívül senki, aki ilyen hosszú időn keresztül élvezte a választók bizalmát, mint amennyit ő már maga mögött tudhat.

– Engem a rácalmásiak klubkönyvtár-vezetőként ismertek meg, mindössze hároméves munkaviszonyom volt ’89 nyarán Rácalmáson, amikor tanács­elnök nélkül maradtunk, a vb-titkár pedig elköltözött Svájcba. Tálas Frigyesné lemondott a tanácstagságáról azért, hogy én bekerülhessek a testületbe, és a testület tagjai engem választottak maguk közül tanácselnöknek. Akkor már a rendszerváltás időszakát éltük, mindenki tudta, hogy ez az én pozícióm nem marad fenn sokáig, hamarosan jönnek a választások. Azt mondták, csináljam csak, aztán majd meglátjuk. Hőskor volt az még, teljes bizonytalansággal. Nem felejtem el, összesen egymillió forint volt Rácalmás és Kulcs közös önkormányzatának kasszájában 1989. augusztus 3-án, amikor munkába álltam. Feladat pedig volt bőven. Szerveztük a szemétszállítást, az iskola óriási gondokkal küzdött, de valaki megsúgta, hogy hamarosan iskolaépítési pályázatokat írnak ki, hát gyorsan elkészítettük a terveket, és 1990 telén már pályáztunk az új iskola első ütemére. Nagy lendülettel vetettük bele magunkat a munkába, annak ellenére, hogy pénzünk alig-alig volt. Elindítottuk úgy a gázvezeték-építést, hogy fogalmunk sem volt, hogyan valósítjuk meg, de a vasmű segített nekünk, a tervező irodások készítették a terveket, és ’90 őszén, amikor az első választás volt, már vezetékes gázzal főzhették a lakók a vasárnapi húslevest több rác­almási és kulcsi utcában is. Az elmúlt harminc év legnagyobb erkölcsi sikerét, megbecsülését akkor éltem meg. A lakók több mint hetven százaléka úgy nyilatkozott, hogy bent hagyja a gáztársulásban megmaradt 10 ezer forintját, építsünk belőle utat. Akkor ez óriási összeg volt, majd’ három havi fizetésnek megfelelő pénzről mondtak le, azért, mert mi arra kértük őket.

– Aztán 1990 őszén megkaptam polgármesterként is először a bizalmat a rácalmásiaktól – tette hozzá Schrick István. – Elkészült az önkormányzati telefonhálózat, a Jankovich iskola első üteme, szerveztük a csatornázást, ingyenesen megszereztük a híd­elemet a Duna mellékágára, tárgyalássorozatot kezdtünk az adonyi téesszel, élén Hetyei Jánossal, hogy miként tudnánk elindítani a Martinász lakótelep fejlesztését, hogyan tudnánk a téesz tulajdonában lévő, az orosz hadsereg által gyakorlótérként használt ottani terület (amelyen most a lakótelep jelentős része terül el) rekultiválására pénzt szerezni…

– A kulcsiak 1994-ben úgy döntöttek népszavazással, hogy elválnak tőlünk, ez nagy csalódás volt nekem. Polgármesterségem első négy évében kínosan ügyeltünk arra, hogy mindenből ugyanúgy részesedjenek, mint a rácalmásiak, vittük oda is a vezetékes vizet, a gázt, telefont, megszereztük nekik a Sőtér-villát, a járási hivatal üdülőjét szintén, ami ma a hajóállomás. Az egyensúlyra nagyon figyeltünk, ám a kulcsiak korábbi sérelmeit nem tudtuk eltörölni, feszült volt a légkör, nem ritkán éjfélig tartó képviselő-testületi ülésekkel, kiabálással, veszekedéssel, pártcsatározással, aminek a kulcsi népszavazás vetett véget. A csatározásokból levontuk a következtetéseket, többen is úgy gondoltuk, Rácalmáson nem arra van szükség, hogy lemásoljuk a parlamentet. Úgy gondoltuk, olyan embereket kellene megszólítanunk, akik hitelesek, és a felekezeti, politikai, ideológiai hovatartozást félre tudják tenni, amikor Rácalmás ügyeiben kell dönteni. Azóta, vagyis 1994 óta a mostani már a hetedik választási ciklus, amikor városvédő jelöltek kapnak bizalmat nálunk. Szalai Árpád érdeme, hogy az akkor még maroknyi csapatból több száz fős egyesületet szervezett, közben egyre komolyabbá vált a tökfesztivál, az almavirág fesztivál; faültetésekkel kezdte, majd rengeteget tett az épített és a természetes környezet védelme érdekében, de említhetném a parkok, közterületek ápolását, a virágosítási versenyeken elért országos eredményeket.

– A településfejlesztésre visszakanyarodva néhány gondolat erejéig: évekig a föld alatt dolgoztunk, telepítettük a közműveket, a csatornával együtt vezettük el a talajvizet, hogy ne álljanak másfél méter vízben a pincék, aztán a partfal-megtámasztást is ide sorolom, közben azért voltak látványos, föld feletti munkák is, az intézmények, az iskola, az egészségház, az óvoda, a Jankovich-kúria, a művelődési ház, az új városháza, legutóbb már a temető és a sportcsarnok, most a vízitúra-megállóhely…

– Miben rejlik Schrick István titka?

– Úgy gondolom, nincs itt semmiféle titok. Talán szerencsém volt, mert mindig megtaláltam azokat az embereket, akik támogatóan álltak a települési ügyeinkhez. Az előbb említett adonyi Hetyei János nélkül ma nincs Martinász lakótelep. Hajós Béla vízügyi államtitkár, szaktekintély segítsége nélkül ma nincs hidunk a kis-Dunán, illetve neki hatalmas szerepe volt ófalu partfalvédelmében is, hiszen mentorálásával több ütemben milliárdokat költöttünk a csúszásveszélyes magaspart megtámasztására. Petykó Zoltánt, a Bábolna Zrt. korábbi vezérigazgatóját is meg kell említenem, neki a Jankovich-kúriánk miatt tartozunk köszönettel. Kara Pállal, az egykori belügyi államtitkárral például Németországban beszélgettem a bajainkról, később ő adta az első ötmillió forintot, amiből elkészíthettük a szenny­vízcsatorna-terveket. Hát ezért mondom, hogy szerencsés vagyok, mert ilyen véletlen találkozások, beszélgetések, jószándékú emberek sokasága, kiváló szakemberekkel való együtt dolgozás vezetett a sikerekhez. Főépítészünknek, Zsigmond Lászlónak és feleségének is sokat köszönhetek, köszönhetünk.

Amikor Kulcson, Táborálláson leszakadt a part, a rácalmási stabil maradt

– Nem tősgyökeres rácalmási, a lakók mégis helybéliként szeretik. Ön is így érzi?

– Adonyi gyerek vagyok, 1974-ben ide nősültem, mondhatom, hogy 47 éve a családomon kívül ez a zsebkendőnyinek is mondható falu, ma már kisváros a mindenem. Emlékszem, amikor először végigmentem Ófalun, fájt a lelkem, mert az építési tilalom miatt addigra már minden harmadik ház lakatlan vagy lakhatatlan volt a földmozgások miatt, pedig a terület gyöngyszem volt a maga nemében. Hajós Béla támogatásával kapott milliárdok, irtózatos földmunkák kellettek ahhoz, hogy újra élet legyen Ófaluban. Lehet pereket generálni, de a természet megmutatja az igazat. Amikor 2010-ben leszakadt felettünk Kulcson, alattunk Táborálláson a part, és Ercsi, Dunaföldvár is kárelhárításon dolgozott, nálunk meg sem mozdult a löszös magaspart. Stabil maradt, nem úgy, mint a szomszédos, tőlünk mindössze pár kilométerre lévő helyeken. Könnyű nekünk, mert itt van a Hankook, mondják sokan. Nagyot lendített rajtunk a léte az utóbbi években, ez tény, de a legtöbb fejlesztésünk nem a Hankook révén valósulhatott meg, hanem kitartó munkával, kiváló pályázatírók közreműködésével évtizedek alatt, megannyi pályázaton elnyert százmillióknak, milliárdoknak köszönhetően. És a legfontosabbat még nem említettem. A rácalmási embereket. Harminchat évesen, humán végzettségű népművelés-történelem szakos tanárként elhitték nekem azt, hogy amit ígérek, azt be is fogom tartani. Bevallom, ha azt mondták volna előre, kilencvenben, hogy ezt mind meg kell majd csinálni, akkor az biztos, hogy el nem indulok a választásokon. De elindultam, és egyik dolog hozta a másikat, mindig arra koncentráltunk, ami éppen előttünk áll, minden utólag állt össze ilyen szép csokorrá.

– Polgármesterségének éppen a harmincadik évére nyomja rá bélyegét a koronavírus. Mégis, Rácalmáson végigtekintve jó érzés töltheti el, amikor a jubileum alkalmával számvetést készít. Nem?

– Nemcsak a nyüzsgő életnek parancsolt megálljt ez a vírus, sajnos, hanem mindennek. Zuhanórepülésben vannak a bevételeink, komoly kiesésekkel kell megbirkóznia a mi önkormányzatunknak is, miközben az iparűzési szempontból erős települések, mint amilyenek mi is vagyunk, a költségeiknek mindössze 12-15 százalékát kapják meg a kormánytól, a többit saját maguknak kell kitermelniük. Ez óriási felelősség, nagyon észnél kell lennünk. Le kellett mondani idén a tervezett útépítésekről, érezzük, hogy vannak feszültségek emiatt, ám szerencsére ezek korántsem olyan nagyságrendű problémák, mint amik voltak évtizedekkel ezelőtt, amikor vízben úsztak településrészek, másfél méteres talajvíz volt a pincékben, otthonok váltak lakhatatlanná a partmozgások miatt. Várjuk a 2021-gyel kezdődő programozási időszak pályázatait, és ha bármi adódik, leporoljuk a terveinket, aktualizáljuk azokat, és csináljuk… Hálával gondolok a rácalmási választópolgárokra, akik mindig hittek nekem és bennem, befogadtak és elfogadtak, ami nagy szó, mert sok településen a tősgyökeresek máig kinézik maguk közül a betelepülteket, annak hisznek, akiknek az apját, a nagyapját is ismerik. A rácalmásiak ezzel szemben a mai napig megőrizték a nyitottságukat, barátságosságukat. Hálás vagyok nekik, mert Rácalmás valóban hallatlanul nagy utat tett meg az elmúlt harminc évben, és én az út minden lépésének részese lehettem. Köszönöm.