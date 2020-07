Sárgarózsás jubileum: harminc éve töltik együtt a szabadidőt

Kerek évfordulóhoz érkezett a mezőfalvi Sárgarózsa Nyugdíjas Klub. A jeles dátumot szombaton ünnepelték verssel, tánccal, nótával és természetesen az elmaradhatatlan tortával.

– Nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre, hogy megszervezzük jubileumi rendezvényünket. Egy hónappal ezelőtt még álmodni sem mertünk róla – hallhattuk az ünnepi köszöntő bevezető soraiban Kovács Istvánné klubvezetőtől. Hogyan is kezdődött?

– 1975-ben Vagyóczki János ötlete nyomán alakult meg az első nyugdíjasklub Mezőfalván abból az indíttatásból, hogy amúgy is többen összejártak férfiak és később a nők is egymás házaiba, udvarába. Jani bácsi úgy gondolta, jobb lenne egy helyen összejönni, például a kultúrházban. Az akkori tanácselnöktől helyiséget és nagyon sok segítséget kaptak. Kirándulni jártak az idősek, közös programokon ismerkedtek egymással. Jöttek is az emberek szép számmal. Évek alatt olyan sokan lettek, közel százhetvenen, hogy kinőtték a helyiséget. 1990-ben így kettévált a társaság, és innentől számítható a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub megalakulása.

Az új csapat jobbára a későbben beiratkozókból állt. Első elnökükként Szente Istvánt, vezetőségi tagként Marton Sándornét, pénztárosként Cibi Flóriánt választották. Havi egy alkalommal találkoztak a klubban, ahol kártyázással, sütési recept és horgolási, kötési ötletek cseréjével töltötték az időt – foglalta össze a kezdeteket Kovács Istvánné. Majd folytatta a visszatekintést a jubileum alkalmából:

– Négy év után Szente István betegség miatt átadta a vezetést. Az új klubelnöknek Cibi Flóriánt választotta a tagság. Az ő ötlete volt a klub énekkarának megalapítása, valamint az azóta is népszerű cigány tánc létrehozása. A 12 tagú énekkar szép sikereket ért el a helyi fellépéseken, és a környező települések rendezvényein. Emléklapokkal, díjakkal tértek haza. A fellépő 3-4 öltözet ruhát a klub tagja, Kvíz Jánosné varrta. Breszkó néni pedig ez idő alatt tanulta meg a csuhéfonást Flóri bácsi biztatására. Cibi Flórián kilenc évig vezette a társaságot egészséggel, majd ismét vezetőváltás következett, ennek során Cséplő Bélánénak szavazott bizalmat a tagság. Az új vezetéssel is folytatták a megkezdett utat. Kirándulások, közösségi összejövetelek, rendezvények, faluszépítő akciók, vetélkedők, társklubokkal való kapcsolatok jellemezték ezt az időszakot is.

– Tizenkét év után, 2014-ben ismét új vezetőt választott a tagság. Ezúttal a jelenlegi elnök, Kovács Istvánné állhatott a klub élére. A hagyományos programok mellett újakkal is bővült az idősek közös elfoglaltsága. Részt vettek számos baráti találkozón, vetélkedőkön. Tovább erősítették, színesítették társadalmi, civil kapcsolataikat. Hosszasan lehetne sorolni a sárgarózsások tevékenységét, amellyel nem csak maguknak szereznek a mai napig sok és szép élményt, de Mezőfalva jó hírnevének öregbítéséhez is nem kis mértékben hozzájárulnak – hallhattuk a mezőfalvi Sárgarózsa Nyugdíjas Klub eltelt harminc évének összegzésében.

Az ünnepi köszöntőt követően zenés, táncos és humoros előadásokkal folytatódott az ünneplés, majd vacsora, torta és éjfélig tartó mulatozás zárta a nyugdíjasklub hagyományosan jó hangulatban eltöltött, harmincéves évfordulós rendezvényét.