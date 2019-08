Retró buli lesz a kulcsi hajóállomáson jövő héten szombaton

A kulcsi Duna-part, a hajóállomás önmagában is csodálatos. Nyári estéken pedig azt is elkápráztatja, aki nem fogékony a csillagfényes romantikára.

Egy kulcsi egyesület ötlete nyomán, pedig tényleg okot ad ellátogatni ide mindenkinek, aki szívesen töltene el egy hangulatos nyári estét zenés kikapcsolódással szombaton, a kulcsi Duna-parton.

A Jövő Kulcsa Egyesület szervezésében a Csillagfényes kulcsi esték a Dunán elnevezésű rendezvénysorozat a harmadik állomáshoz érkezett. Augusztus 17-én, jövő héten szombaton 19 órától a gyönyörű panorámát, az SZMK Retró zenéje egészíti majd ki. A dunaújvárosi zenekar elhivatott a nosztalgiahangulat és a retró érzés megteremtése iránt. Ezért a szervező civil egyesület harmadik és egyben idei befejező bulija óriási retró partinak ígérkezik, amelyet karaokeverseny tesz majd teljessé.

A koncert és a belépés a kulcsi hajóállomásra most is ingyenes. Autóval is könnyen megközelíthető a helyszín, és a hajóállomás mögött, kényelmes parkoló áll rendelkezésre.