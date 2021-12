Még a Mikulást sem tudják utolérni a Telekom digitális világán keresztül. Több napja részleges internet és TV szolgáltatási szünet borzolja a kedélyeket Nagykarácsonyban.

A helyszínről érkezett

Kaposvári Anna, elkeseredésében és tanácstalansága miatt, ma délelőtt a szerkesztőségünket kereste föl, hogy egy sor ottani ember, hasonló problémáját képviselje. Ők a település szőlőhegyi részén laknak, ami egy gyönyörű vidék, és a mai életet teljessé tevő, és az idáig ott is elérhető szolgáltatások miatt, nem is nagyon cserélnének senkivel.

A hölgy elmondása szerint azonban az elmúlt egy hétben náluk, a Kossuth Lajos utcában szünetel a Telekom telefon, TV és internetes szolgáltatása. Nem kell különösebben magyarázni a helyzetet, jól tudjuk, hogy mindegyik az életünk részévé vált.

A panaszosunk, sajnálatos módon egy halmozottan hátrányos gyermeket is nevel, sőt egy családtagját most hozta haza a kórházból, akinek az ellátása szintén rá vár. Neki aztán a segélyhívás lehetősége miatt, kivált hasznos lenne, ha mielőbb rendeződne a helyzet.

Ahogy ő meséli:

-A hibabejelentőig már minden érintett panaszos utcabelink eljutott, de mást nem tudtunk utolérni a Cégnél, aki felelősen megtudta volna ígérni a műszaki hiba elhárításának az idejét. Napi vendégek a faluban ezek a szerelők, akikre az illetékes híján rázúdul a rengeteg panaszunk és a haragunk. Volt olyan nap, hogy a szakadó esőben is az oszlopon láttuk az egyiket. Most is dolgoznak.

Hogy valami vidámabbat is mondjak: még a Mikulást sem tudjuk fölhívni, hogy mit rakjon a puttonyába, ha errefelé is elindul! Mailt sem tudunk neki írni. Most aztán megtanultuk, hogy milyen sokat ér mindegyik szolgáltatás a mai világban.

Mi is utána jártunk

Mivel a nagykarácsonyiak közösségi oldalán is egyre gyűltek a panaszosok kommentjei, mi is megpróbáltunk a végére járni a kellemetlen ügynek. Ahogy a lakossági bejelentők, úgy mi is (hosszú telefonos várakozást követően) beszélhettünk a műszaki hibákkal foglalkozó illetékessel, aki elmondta, hogy tudnak a hibáról, aminek az elhárításán folyamatosan dolgoznak. Az elhárításának az idejét nem tudta megmondani, de elnézést kért a problémát megszenvedőktől.

A helyszínen is jártunk.

Nagykarácsonyt és Szőlőhegyet (ahol a probléma kialakult) egy több mint két kilométeres légkábel köti össze, melyen egy sor technikai eszköz is található. Ott jártunkkor már négy gépkocsival vonultak ki a hibaelhárítók, akik szemmel láthatóan iparkodtak a bajnak a végére járni.

Reménykedjünk a tartós sikerükben!

Vezető képünk illusztráció.